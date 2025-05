Maša zaključena, papež sprejema poklone delegacij

Inavguracijska maša za papeža Leona XIV. je na Trgu svetega Petra potekala dobri dve uri. Papež je zdaj tudi uradno ustoličen, začenja svoj pontifikat. Med bogoslužjem je kot svoji dve poslanstvi izpostavil ljubezen in enotnost, prav tako je opozoril na misionarsko vlogo Cerkve, ki ne sme biti nadrejena svetu. Spregovoril je tudi o trplejnju ljudi v Ukrajini in Gazi. V Vatikanu naj bi se ob tej priložnosti zbralo več kot 100.000 vernikov, okoli 150 delegacij in monarhov z vsega sveta.

Papež Leon XIV. je na Trgu svetega Petra ob 10. uri začel mašo. Na njej so bili tudi vsi v Vatikanu prisotni kardinali. Verniki so ga pozdravili z dolgim aplavzom. Berila so obravnavala poslanstvo svetega Petra, "kneza" apostolov, ki ga verniki smatrajo za prvega papeža. Berila so bila oznanjena v španščini in angleščini, evangelij pa je bil bran v latinščini, piše Rai News. Molitve vernikov pri maši ob ustoličenju novega papeža pa so bile v še več jezikih: portugalščini, francoščini, arabščini, poljščini in tudi kitajščini.

Med slavnostno mašo je prejel papeške insignije - palij mu je podelil kardinal prezbiter Fridolin Ambongo Besungu, ribiški prstan pa filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Kot poroča italijanska tiskovna agencija, je moral Leon XIV. večkrat pomežikniti ob prejemu prstana, da je osušil solzne oči.

Svojo prvo mašo je imel novi papež sicer že 9. maja, kmalu po izvolitvi na konklavu. Bogoslužje je takrat izkoristil za poziv Katoliški cerkvi, naj se zoperstavi pomanjkanju vere, svoje kardinale pa je pozval k enotnosti Cerkve.

'Moji poslanstvi bosta ljubezen in enotnost'

"S strahom in trepetom prihajam k vam kot brat, ki želi biti služabnik vaše vere in vašega veselja, hoditi z vami po poti Božje ljubezni, ki nas želi vse združiti v eno družino," je med mašo sporočil papež. Besede so verniki pozdravili z aplavzom. "Če je Kristus skala, mora Peter pasti čredo, ne da bi se kdaj vdal skušnjavi, da bi bil samotarski voditelj ali poglavar, postavljen nad druge, in se postavil za gospodarja ljudstva, ki mu je zaupano," je dejal. Poudaril je, da je pozvan, da služi veri "svojih bratov in sester" ter hodi skupaj z njimi. Izpostavil je tudi, da drugih ne bi smeli zavzemati z zatiranjem, versko rpopagando ali s sredstvi oblasti. "Ljubiti moramo, kot je ljubil Jezus - zgolj in le za to gre," je dejal ter dodal, da je tudi njegovo poslanstvo ljubezen in enotnost - "poslanstvi, ki ju je Jezus zaupal že Petru".

Njegova želja, za katero si želi, da bi bila želja vseh, je namreč tudi, da bi bila Cerkev združena in enotna. "Cerkev naj bo misijonarska, ne sme se čutiti nadrejena svetu," je dodal in poudaril, da bi se moral ta misionarski duh znova obuditi. Verniki so papeža, ki se je med njimi prvič zapeljal v papamobilu, navdušeno pozdravili že pred mašo. Mahali so z zastavami in vzkliki "Živel papež!", navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. Vožnji je sledilo premišljevanje na grobu svetega Petra, ki leži pod glavnim oltarjem bazilike svetega Petra.

V nagovoru je obsodil tudi ekonomski sistem, ki izkorišča naravo in revne potiska ob rob, poročajo tuji mediji. Spomnil je tudi na trpljenje v Ukrajini in Gazi, na otroke, ki trpijo zaradi lakote. Papež bo sicer že danes na avdienco sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "V tem našem času še vedno vidimo preveč razdora, preveč ran, ki jih povzročajo sovraštvo, nasilje, predsodki, strah pred drugačnostjo in gospodarska paradigma, ki izkorišča naravne vire in marginalizira najrevnejše," je novi papež povedal v nagovoru na Trgu svetega Petra, kjer se je zbralo več sto tisoč vernikov, pa tudi številni politični veljaki.

Na inavguracijski maši je po poročanju italijanskih medijev več kot 4000 somašnikov. Na cerkvenem dvorišču je 200 kardinalov ter 750 škofov in duhovnikov. Nadaljnjih 3000 duhovnikov je v prvem sektorju trga na levi strani, s pogledom na baziliko. Na Trgu svetega Petra je prisotnih tudi 400 diakonov in duhovnikov, ki bodo delili obhajilo.