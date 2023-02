Papež: Ljudje s homoseksualnimi nagnjenji so božji otroci

Na skupni tiskovni konferenci, so papež Frančišek, vodja anglikanske skupnosti in najvišji prezbiterijanski minister, obsodili kriminalizacijo homoseksualnosti v Sudanu in pozvali cerkve, da sprejmejo homoseksualce. O tem so spregovorili kar na letalu, ko so se vračali iz Sudana, kjer so se udeležili tridnevnega ekumenskega romanja, da bi podprli mirovni proces.

Nedavno je papež za AP izjavil, da so zakoni, ki kriminalizirajo homoseksualce nepravični in da "biti homoseksualec ni zločin". Poudaril je tudi, da bi starši morali sprejeti svoje otroke, ne pa jih vreči iz hiše in se jim odreči, kot so to v nekaterih afriških državah delali do sedaj, poroča AP. Južni Sudan je ena od 67 držav, v katerih je homoseksualnost kazniva, v 11 od njih je zagrožena smrtna kazen. Zagovorniki LGBTQ pravijo, da je tudi tam, kjer teh zakonov ni, vseeno dogaja močno nadlegovanje, diskriminacija in nasilje. "Če bo papež Frančišek prišel sem in nam bo rekel, da so istospolne poroke, homoseksualnost, zakonite, bomo rekli ne," je po papeževem intervjuju za AP in pred njegovim obiskom dejal Michael Makuei Lueth, južnosudanski minister za informiranje. "Obsoditi nekoga je greh," je poudaril papež. "Kriminaliziranje ljudi s homoseksualnimi nagnjenji je krivica." "Ljudje s homoseksualnimi nagnjenji so božji otroci. Bog jih ljubi. Bog jih spremlja," je dodal. S tem pogledom na homoseksualce se je strinjal tudi Canterburyjski nadškof Justin Welby in spomnil, da so pravice LGBTQ vsakodnevno na dnevnem redu Anglikanske cerkve ter dejal, da bo na prihodnji generalni sinodi cerkve prenesel papeževo sporočilo. "Želim si, da bi govoril tako zgovorno in jasno kot papež. Popolnoma se strinjam z vsako njegovo besedo," je dejal Welby. Anglikanska cerkev se je nedavno odločila, da bo dovolila blagoslovitev civilnih porok istospolnih oseb, vendar je dejala, da se istospolni pari ne morejo poročiti v njenih cerkvah. Vatikan prepoveduje tako homoseksualne poroke kot blagoslov istospolnih zvez. Vprašanje kriminalizacije je bilo sicer že velikokrat obravnavno na konferencah širše anglikanske skupnosti, ki vključuje cerkve v Afriki in na Bližnjem vzhodu, kjer so takšni diskriminatorni zakoni najbolj razširjeni in jih pogosto podpirajo konservativni škofje. Iain Greenshields, prezbiterijanski moderator Škotske cerkve, ki se je prav tako udeležil romanja in novinarske konference, je pojasnil, da nikjer med branjem štirih evangelijev ne vidi, da bi Jezus koga zavrnil. "Nikjer v štirih evangelijih ne vidim ničesar drugega kot to, da Jezus izraža ljubezen vsakomur, ki ga sreča." Škotska cerkev dovoljuje istospolne poroke. Katoliški nauk pravi, da je treba homoseksualce obravnavati dostojanstveno in spoštljivo, vendar so homoseksualna dejanja "po svoji naravi neuredna".