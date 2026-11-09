Papež maševal na prostem, zbralo se je 2,5 milijona ljudi

"Ne poslušajte glasov, ki vedno znova trdijo, da je krščanska družina zastarela," je v pridigi dejal papež, ki se v Argentini mudi drugi dan. Z 2,5 milijona udeleženci je današnja maša tudi največja, ki jo je daroval v svojem mandatu.
Ob tem se je dotaknil tudi vprašanja prekarnega dela in ljudi pozval, naj ne izgubijo upanja, tudi kadar se zdi, da brezposelnost ali težki življenjski pogoji ne ponujajo izhoda. "Res je, tudi naše družine se včasih soočajo z zapletenimi situacijami: pomanjkanjem stabilnosti, socialnimi težavami, negotovim delom, nasiljem v družini, bolečimi ločitvami in odvisnostmi, ki uničujejo in ogrožajo družinske odnose," je dejal.
Papež je pred tem danes v predmestju Buenos Airesa obiskal katoliški socialni center, ki skrbi za osebe z invalidnostjo. V nagovoru stanovalcem, osebju in prostovoljcem centra je Leon XIV. dejal, da osebe z invalidnostjo "niso breme za družbo", temveč so blagoslov.
Sveti oče je v Argentino prispel iz Urugvaja v okviru svoje južnoameriške turneje. Državo je obiskal kot prvi papež po skoraj 40 letih. Obisk bo v torek nadaljeval v Cordobi, drugem največjem argentinskem mestu, v sredo pa bo med drugim daroval mašo v baziliki v Lujanu. Papež se bo nato v sredo iz Argentine odpravil v Peru, kjer bo ostal do 17. novembra, preden se bo vrnil v Vatikan.
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