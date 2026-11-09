Papež maševal na prostem, zbralo se je 2,5 milijona ljudi

"Ne poslušajte glasov, ki vedno znova trdijo, da je krščanska družina zastarela," je v pridigi dejal papež, ki se v Argentini mudi drugi dan. Z 2,5 milijona udeleženci je današnja maša tudi največja, ki jo je daroval v svojem mandatu.

Ob tem se je dotaknil tudi vprašanja prekarnega dela in ljudi pozval, naj ne izgubijo upanja, tudi kadar se zdi, da brezposelnost ali težki življenjski pogoji ne ponujajo izhoda. "Res je, tudi naše družine se včasih soočajo z zapletenimi situacijami: pomanjkanjem stabilnosti, socialnimi težavami, negotovim delom, nasiljem v družini, bolečimi ločitvami in odvisnostmi, ki uničujejo in ogrožajo družinske odnose," je dejal.