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Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula

Vatikan, 11. 10. 2026 16.26 pred 58 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA Ti.Š.
Papež Leon v Alžiriji

Papež Leon XIV. je sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu po opoldanski molitvi Angelovega čaščenja, so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom.

"Zdravniki menijo, da je primerno posredovati, zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo, da ga odstranijo," je povedal 71-letni papež Leon XIV. Pojasnil je še, da je poseg načrtovan v prihodnjih dneh, podrobnosti pa ni razkril.

Predstavnik Vatikana za odnose z javnostmi Matteo Bruni je kasneje pojasnil, da je operacija načrtovana "v prvih dneh prihodnjega tedna", okrevanje po posegu pa bo predvidoma trajalo okoli teden dni.

Papež je sicer kljub načrtovani operaciji na pljučih potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra.

Razlagalnik

Pljučni nodul, pogosto imenovan tudi pljučna lisa, je majhna, okrogla ali ovalna tvorba v pljučnem tkivu. Večina teh nodulov je benignih in so pogosto posledica preteklih vnetij ali brazgotinjenja tkiva, vendar zdravniki zaradi previdnosti vedno opravijo preglede, da izključijo možnost malignih sprememb. Odkritje v zgodnji fazi, kot je omenjeno v članku, omogoča zdravnikom, da z operativnim posegom v celoti odstranijo sumljivo tkivo, preden bi se morebitno stanje razvilo v kaj resnejšega.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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papež Leon XIV. pljučni nodul operacija

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KOMENTARJI3

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kunccix
11. 10. 2026 17.18
Zakaj medicina? A mu ne bo bog pomagal do ozdravitve? Če so proti splavu, bi morali biti tudi proti medicinskem posegu zoper telo
Odgovori
+1
1 0
wsharky
11. 10. 2026 17.09
so že začeli, korak za korakom, nekomu ni všeč
Odgovori
+2
2 0
tron3
11. 10. 2026 16.31
Ne bo ga v Slovenijo, Junez Osvoboditelj Kartonasti pa mu je tako nekam lezel, smrc, smrc.....
Odgovori
+5
5 0
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