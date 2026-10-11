Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula

"Zdravniki menijo, da je primerno posredovati, zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo, da ga odstranijo," je povedal 71-letni papež Leon XIV. Pojasnil je še, da je poseg načrtovan v prihodnjih dneh, podrobnosti pa ni razkril.
Predstavnik Vatikana za odnose z javnostmi Matteo Bruni je kasneje pojasnil, da je operacija načrtovana "v prvih dneh prihodnjega tedna", okrevanje po posegu pa bo predvidoma trajalo okoli teden dni.
Papež je sicer kljub načrtovani operaciji na pljučih potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra.
Pljučni nodul, pogosto imenovan tudi pljučna lisa, je majhna, okrogla ali ovalna tvorba v pljučnem tkivu. Večina teh nodulov je benignih in so pogosto posledica preteklih vnetij ali brazgotinjenja tkiva, vendar zdravniki zaradi previdnosti vedno opravijo preglede, da izključijo možnost malignih sprememb. Odkritje v zgodnji fazi, kot je omenjeno v članku, omogoča zdravnikom, da z operativnim posegom v celoti odstranijo sumljivo tkivo, preden bi se morebitno stanje razvilo v kaj resnejšega.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.