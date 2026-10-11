Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula

"Zdravniki menijo, da je primerno posredovati, zato sem se po njihovem nasvetu odločil za operacijo, da ga odstranijo," je povedal 71-letni papež Leon XIV. Pojasnil je še, da je poseg načrtovan v prihodnjih dneh, podrobnosti pa ni razkril.

Predstavnik Vatikana za odnose z javnostmi Matteo Bruni je kasneje pojasnil, da je operacija načrtovana "v prvih dneh prihodnjega tedna", okrevanje po posegu pa bo predvidoma trajalo okoli teden dni.

Papež je sicer kljub načrtovani operaciji na pljučih potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra.