Papež na cvetno nedeljo presenetil vernike

Na trgu se je danes zbralo okoli 20.000 vernikov, ki so prinesli k blagoslovu svoje oljčne vejice.

88-letni papež je tako že drugo nedeljo zapored po najdaljši hospitalizaciji v času svojega papeževanja zapustil svoje vatikanske prostore in med obhodom vatikanske znamenitosti otrokom delil sladkarije in jim stiskal roke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Blagoslovljeno cvetno nedeljo, blagoslovljen velikonočni teden," je dejal papež in s hripavim glasom nagovoril vernike. Pozdravil je tudi več navzočih, med njimi dijake ŠKG, ki so med drugim sodelovali tudi v procesiji z zelenjem.

V opoldanski molitvi angelovega čaščenja, ki je bila pisno objavljena, se je Frančišek vernikom zahvalil za molitve za njegovo zdravje. Spomnil se je tudi žrtev zrušenja stropa v Dominikanski republiki ter pozval k molitvi za mir na konfliktnih območjih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Okoli 1,7 milijarde kristjanov po vsem svetu na cvetno nedeljo začenja veliki teden, vrhunec cerkvenega leta. Na nedeljo pred veliko nočjo v cerkveni procesiji tradicionalno nosijo palmove vejice, ki so jih pri nas zamenjale oljčne vejice in drugo zelenje. Obred na cvetno nedeljo spominja na Jezusov vstop v Jeruzalem in pomeni začetek liturgije velikega tedna.

Zaradi zdravja papeža še vedno ni jasno, ali se bo 88-letni Frančišek v kakršni koli obliki udeležil velikonočnih praznovanj. V soboto popoldne je papež nenapovedano obiskal baziliko Marije Snežne v Rimu.