Papež na veliki petek: Pozabili smo govorico miru

"Razumem tiste vlade, ki kupujejo orožje, razumem jih. Ne opravičujem jih, a jih razumem. Ker se moramo braniti," je dejal v danes predvajanem pogovoru za italijansko televizijo, ki so ga objavili na uradni spletni strani Vatikana.

A kot je dodal, to ne bi bilo potrebno, če bi živeli po modelu miru. "A živimo po tem peklenskem modelu ubijanja drug drugega zaradi želje po moči, želje po varnosti, želje po mnogih stvareh," je dejal. "Pozabili smo jezik miru, pozabili smo ga. Govorimo o miru. Združeni narodi so naredili vse mogoče, a niso uspeli," je povedal.

V vojnah vedno trpijo najšibkejši, je zatrdil, glede beguncev pa je bil kritičen do tega, da niso vsi obravnavani enako. "Begunci so razdeljeni. Obstaja prvi razred, drugi razred, barva kože, ali nekdo prihaja iz razvite države ali iz nerazvite. Rasisti smo, rasisti smo. In to je slabo," je dejal.