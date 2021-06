Papež nadškofa Jurkoviča imenoval za apostolskega nuncija v Kanadi

Kot so navedli na spletni strani Slovenske škofovske konference, se je Ivan Jurkovič rodil 10. junija 1952 v Kočevju. Po končanem študiju teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani je bil 1977 v Ljubljani posvečen v duhovnika.

Jurkovič je bil zadnjih pet let stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi ter stalni opazovalec pri Svetovni trgovinski organizaciji, v letih pred tem pa je med drugim služboval kot apostolski nuncij v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji.

Leta 2019 je prejel naziv častni senator ljubljanske univerze.

Poleg slovenščine govori tudi angleščino, francoščino, italijanščino, španščino, nemščino in ruščino.

Delo prvega sekretarja apostolske nunciature v Ottawi sicer prav tako zaseda slovenski duhovnik Matjaž Roter.Pred nekaj več kot letom dni je papež še enega slovenskega duhovnika, Mitjo Leskovarja imenoval za apostolskega nuncija v Iraku, poroča STA.