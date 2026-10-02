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Papež naj bi pred usmrtitvijo Christe Pike pozval k njeni preložitvi

Nashville, 02. 10. 2026 15.49 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Christa Pike

Obsojena morilka Christe Pike, ki so jo v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končala v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je v četrtek sporočil njen odvetnik Randy Spivey. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni.

Danes 50-letna Christe Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvillu preživela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. Po navedbah prič je med postopkom ostala pri zavesti in osebju celo svetovala, kam naj ji vstavijo iglo.

Njeni odvetniki so predhodno opozorili, da ima krvno motnjo in težave pri vstavljanju igel v vene. Spodleteli usmrtitvi bi po njihovem mnenju lahko botrovala nepravilna nameščenost intravenozne cevi, zaradi česar ji je pentobarbital namesto v krvni obtok začel prodirati v tkivo roke.

"Država Tennessee nam je ponovno pokazala, da ni sposobna izvesti usmrtitve v skladu z osnovnim človekovim dostojanstvom," je po poročanju ameriške televizije CBS na novinarski konferenci povedal Randy Spivey in dodal, da je na roki Pike naštel najmanj sedem vbodov z iglo.

Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici
Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici
FOTO: AP

Po njegovih besedah ponesrečen poskus usmrtitve ni bil le krut in mučen, ampak tudi predvidljiv. Guvernerja Tennesseeja Billa Leeja, ki je po dogodku odredil prekinitev izvrševanja smrtnih kazni do konca leta, je pozval, naj v luči incidenta in dejstva, da je več kot 20 let preživela v samici, njegovi klientki omili kazen, navaja CBS.

Izvršna direktorica Informacijskega centra za smrtno kazen Robin Maher je medtem pojasnila, da je Pike prva preživela vbrizganje smrtonosnih sredstev. Čeprav se je z zdravstvenimi zapleti soočilo še sedem drugih obsojencev pred njo, ker osebju ni uspelo vzpostaviti intravenoznega dostopa, nobeden od njih ni preživel po tem, ko so mu zdravilo že vbrizgali.

Italijanski časnik La Repubblica medtem danes poroča, da se je papež Leon XIV. že pred načrtovano usmrtitvijo Pike zavzemal, da bi to preložili. Vatikan naj bi za to zaprosil, a po pisanju časnika naj ne bi prejel odgovora. V Vatikanu poročanja časnika za zdaj niso potrdili.

Vatikan sicer zavrača smrtno kazen. Leon XIV., prvi papež iz ZDA, je že v preteklosti pozval k odpravi smrtne kazni po vsem svetu.

Papež Leon
Papež Leon
FOTO: AP

Tennessee je leta 2024 prešel s tridelnega postopka smrtonosne injekcije na uporabo enega samega zdravila – pentobarbitala. Do spremembe je prišlo približno dve leti po tem, ko je država ustavila usmrtitev Oscarja Smitha in priznala, da ni ustrezno preverila sredstev za usmrtitve.

Pike je bila stara 18 let, ko sta s fantom na brutalen način umorila Slemmerjevo. Svoje vloge pri umoru ni zanikala, njeni zagovorniki pa so opozarjali na njene duševne težave in zgodovino spolnega nasilja v otroštvu. Pozneje so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in posttravmatski stresni sindrom.

Če bi usmrtitev uspela, bi bila Pike prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v več kot 200 letih.

Predsednik ZDA Donald Trump se je medtem v četrtek čudil nad tem, da je usmrtitev spodletela, rekoč, da to ne bi smelo biti tako težko.

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Tennessee smrtna kazen ZDA usmrtitev Christa Pike

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KOMENTARJI8

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Jon Bacek
02. 10. 2026 17.00
Nisem vedel, da se smrtonosna kemikalija za smrtno kazen pentobarbital imenuje zdravilo?
Odgovori
0 0
admin inbecil
02. 10. 2026 16.50
a strelskega voda nimajo al pa vislic? še bolje bi bila giljotina tam ni nihče preživel!
Odgovori
0 0
Aven
02. 10. 2026 16.49
Hvala Bogu, da živimo v Sloveniji. Kakorkoli bolj krščanski kot bodo ZDA sploh lahko bile.
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
02. 10. 2026 16.38
Že nekaj dni non stop o tej morilki. Nikomur se NE smili, razen urednikom in, OČITNO, pokvarjenemu papežu.
Odgovori
+0
1 1
Aven
02. 10. 2026 16.32
Skregano z zdravo pametjo pa je da nekateri ki trdijo da so katoliki in s tem kristjani ploskajo pri ubojih. Kakor koli samo Bog ve kaj je res. Jezus je bil revež - trudil se je dopovedat - malo jih je razumelo.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
02. 10. 2026 16.27
2x je bila izvršena smrtna, obsojena na eno, sedaj je svobodna. Kazen je plačala 2x.Sedaj ji morajo odplačati odškodnino za drugo smrtno kazen za katero ni bila obsojena. Zgodila se je božja volja. Očitno je angelsko bitje nad zakoni narave.
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+1
2 1
Fourty Six
02. 10. 2026 16.22
Dej pope, spelji se v svojo vatikansko luknjo.
Odgovori
+2
3 1
medusa
02. 10. 2026 16.09
Vatikan? Kriv za množične poboje tujih in svojih nima kaj piskat!!!
Odgovori
+2
3 1
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