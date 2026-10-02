Papež naj bi pred usmrtitvijo Christe Pike pozval k njeni preložitvi

Danes 50-letna Christe Pike, ki je bila leta 1995 zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer obsojena na smrt, je v sredo zvečer v zaporu Riverbend v Nashvillu preživela dva odmerka smrtonosnega pentobarbitala. Po navedbah prič je med postopkom ostala pri zavesti in osebju celo svetovala, kam naj ji vstavijo iglo. Njeni odvetniki so predhodno opozorili, da ima krvno motnjo in težave pri vstavljanju igel v vene. Spodleteli usmrtitvi bi po njihovem mnenju lahko botrovala nepravilna nameščenost intravenozne cevi, zaradi česar ji je pentobarbital namesto v krvni obtok začel prodirati v tkivo roke. "Država Tennessee nam je ponovno pokazala, da ni sposobna izvesti usmrtitve v skladu z osnovnim človekovim dostojanstvom," je po poročanju ameriške televizije CBS na novinarski konferenci povedal Randy Spivey in dodal, da je na roki Pike naštel najmanj sedem vbodov z iglo.

Neuspeli poskus usmrtitve se je končal v bolnišnici FOTO: AP

Po njegovih besedah ponesrečen poskus usmrtitve ni bil le krut in mučen, ampak tudi predvidljiv. Guvernerja Tennesseeja Billa Leeja, ki je po dogodku odredil prekinitev izvrševanja smrtnih kazni do konca leta, je pozval, naj v luči incidenta in dejstva, da je več kot 20 let preživela v samici, njegovi klientki omili kazen, navaja CBS. Izvršna direktorica Informacijskega centra za smrtno kazen Robin Maher je medtem pojasnila, da je Pike prva preživela vbrizganje smrtonosnih sredstev. Čeprav se je z zdravstvenimi zapleti soočilo še sedem drugih obsojencev pred njo, ker osebju ni uspelo vzpostaviti intravenoznega dostopa, nobeden od njih ni preživel po tem, ko so mu zdravilo že vbrizgali. Italijanski časnik La Repubblica medtem danes poroča, da se je papež Leon XIV. že pred načrtovano usmrtitvijo Pike zavzemal, da bi to preložili. Vatikan naj bi za to zaprosil, a po pisanju časnika naj ne bi prejel odgovora. V Vatikanu poročanja časnika za zdaj niso potrdili. Vatikan sicer zavrača smrtno kazen. Leon XIV., prvi papež iz ZDA, je že v preteklosti pozval k odpravi smrtne kazni po vsem svetu.

Papež Leon FOTO: AP