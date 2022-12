Vatikan se je opravičil Moskvi zaradi 'rasističnih komentarjev'

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se je papež opravičil zaradi komentarjev, v katerih je Čečene in Burjate – dve etnični manjšini v Rusiji – označil za najokrutnejše moške, ki se borijo na ukrajinskih tleh. To je potrdil tudi tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni in pojasnil, da je prišlo do diplomatskih stikov.

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da je Rusija od Vatikana prejela uradno opravičilo zaradi papeževe rasistične izjave do Čečenov in Burjatov in da je s tem incident končan, poroča ruska tiskovna agencija Tass. "Državno tajništvo Vatikana se opravičuje Rusiji. Sveti sedež globoko spoštuje vse narode Rusije, njihovo dostojanstvo, vero in kulturo," naj bi se glasilo poročilo. Incident naj bi bil rešen, Rusija pa pričakuje nadaljevanje "konstruktivnega sodelovanja z Vatikanom".

icon-expand Papež Frančišek FOTO: AP

Meseca novembra je papež v intervjuju za krščansko revijo, ki jo izdajajo ameriški jezuiti, dejal, da so Čečeni in Burjati eni izmed najokrutnejših vojakov, ki se borijo v Ukrajini. "Na splošno so najbolj kruti tisti, ki prihajajo iz Rusije, vendar nimajo ruskih tradicionalnih vrednost, kot so denimo Čečeni, Burjati in drugi," je takrat dejal. Čečenske vojaške sile se že od 26. februarja napotene v boj skupaj z etničnimi Rusi, kar je uradno sporočil čečenski voditelj Ramzan Kadirov. Niso pa sicer vsi Čečeni podprli ruske invazije, več sto naj bi se jih pridružilo Ukrajincem.

icon-expand Ramzan Kadirov FOTO: Profimedia