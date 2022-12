Papež ob božiču pozval h koncu nesmiselne vojne v Ukrajini

Papež Frančišek je danes v božičnem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval h "koncu nesmiselne vojne v Ukrajini" ter k miru v Siriji, na Bližnjem vzhodu in drugih konfliktnih območjih. Ob koncu nagovora je izrekel božični blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

V nagovoru z balkona bazilike svetega Petra je papež na božični dan obžaloval, da nad človeštvom še vedno divjajo ledene vojne vihre. Pozval je k njihovemu koncu in solidarnosti s prizadetimi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vernike je pozval, naj se dvignejo nad plehek praznični blišč in pomagajo beguncem, brezdomcem, osamljenim, ostarelim, revnim, skratka vsem, ki potrebujejo tolažbo, toplino, hrano in pomoč. Pozval jih je tudi k temu, naj ne odvrnejo pogleda od ljudi, zlasti otrok, ki trpijo zaradi lakote, medtem ko se ogromne količine hrane mečejo stran, veliko denarja pa nameni za orožje.

Spodbudil jih je, naj se spomnijo obraza novorojenega Jezusa v jaslih in naj "v tem majhnem, nedolžnem obrazu prepoznajo obraze otrok, ki si želijo miru na vseh koncih sveta". "Poglejmo tudi obraze naših ukrajinskih bratov in sester, ki ta božič preživljajo v temi in mrazu ali daleč od doma zaradi uničenja, ki je bilo povzročeno v desetih mesecih vojne," je dodal. "Naj nas Gospod navdahne, da s konkretnimi solidarnimi dejanji pomagamo vsem, ki trpijo, in naj razsvetli um tistih, ki imajo moč, da utišajo grmenje orožja in takoj končajo to nesmiselno vojno" v Ukrajini," je dejal papež.

Opozoril na razmere v Ukrajini, Afganistanu in Afriki Znova je pozval k prenehanju uporabe hrane kot orožja, ob tem pa poudaril, da zaradi vojne v Ukrajini milijonom ljudi grozi lakota. Pri tem je izpostavil Afganistan in države Afriškega roga. Poudaril je tudi, da vojna v Ukrajini ne bi smela zmanjšati skrbi za ljudi, ki trpijo v drugih konfliktih ali zaradi humanitarnih kriz. V tem okviru je omenil nadaljevanje konflikta v Siriji in Jemnu ter razmere v Mjanmaru, Iranu, Haitiju in regiji Sahel. Pozval je k obnovi dialoga med Palestinci in Izraelom. Na koncu je več deset tisoč ljudem na Trgu svetega Petra in vsem kristjanom namenil blagoslov mestu in svetu. Po ocenah Vatikana je bilo na trgu okoli 70.000 ljudi.