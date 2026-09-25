Papež obiskal Francijo: 'Pristna sekularnost ne izključuje vere'

"Pristna sekularnost torej ne pomeni izključevanja vere iz javnega življenja ali izobraževanja, temveč prizadevanje za to, da država in verske institucije ohranjajo dialog in združujejo moči v službi skupnega dobrega," je v Elizejski palači ob začetku štiridnevnega obiska v Franciji povedal poglavar Katoliške cerkve.

Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron, je prvi papeški obisk v državi po 18 letih označil za veliko čast, ki vliva upanje. "Ko se je republika pred malo več kot sto dvajsetimi leti odločila za ločitev cerkve in države, je oblikovala izrazito francosko obliko sekularizma, ki nikakor ne zanika vere," je dejal.

V luči vse večje zaskrbljenosti v svetu spričo hitrega razvoja umetne inteligence je Leon XIV. posvaril pred izgubo človečnosti v času, ki mu vladajo stroji.

"Če želimo preprečiti izgubo človečnosti sredi raja strojev, ki prodirajo v naše vsakdanje življenje in ga pogojujejo, nujno potrebujemo izobraževanje o etični razsodnosti in sposobnosti prepoznavanja moralnega dobrega," je poudaril.