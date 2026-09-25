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Papež obiskal Francijo: 'Pristna sekularnost ne izključuje vere'

Pariz, 25. 09. 2026 14.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Papež obiskal Francijo

Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju.

"Pristna sekularnost torej ne pomeni izključevanja vere iz javnega življenja ali izobraževanja, temveč prizadevanje za to, da država in verske institucije ohranjajo dialog in združujejo moči v službi skupnega dobrega," je v Elizejski palači ob začetku štiridnevnega obiska v Franciji povedal poglavar Katoliške cerkve.

Gostitelj, francoski predsednik Emmanuel Macron, je prvi papeški obisk v državi po 18 letih označil za veliko čast, ki vliva upanje. "Ko se je republika pred malo več kot sto dvajsetimi leti odločila za ločitev cerkve in države, je oblikovala izrazito francosko obliko sekularizma, ki nikakor ne zanika vere," je dejal.

V luči vse večje zaskrbljenosti v svetu spričo hitrega razvoja umetne inteligence je Leon XIV. posvaril pred izgubo človečnosti v času, ki mu vladajo stroji.

"Če želimo preprečiti izgubo človečnosti sredi raja strojev, ki prodirajo v naše vsakdanje življenje in ga pogojujejo, nujno potrebujemo izobraževanje o etični razsodnosti in sposobnosti prepoznavanja moralnega dobrega," je poudaril.

Izrazil je zaskrbljenost nad "družbenimi trendi", ki znanost in tehnologijo spreminjajo v podjetja, usmerjena v dobiček. Pri tem je izpostavil genski inženiring, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi in pomoč pri končanju življenja.

Kritičen je bil tudi do umetne prekinitve nosečnosti, rekoč da se je treba naučiti "brezpogojno sprejemati življenje" in vsako življenjsko obdobje "spremljati s spoštovanjem", saj da je pravica do življenja "nepogrešljiva podlaga" vseh drugih človekovih pravic.

Francijo, katere parlament je junija sprejel zakon o pomoči pri umiranju, medtem ko ima pravico do splava zapisano v ustavi, je pozval, naj ostane "neutrudna zagovornica miru in multilateralizma".

Papež se sicer mudi na štiridnevnem obisku Francije. Kot prvega vrhovnega poglavarja Cerkve, ki je po 18 letih na obisku v Franciji, ga je ob pristanku na letališču pozdravilo tudi sedemminutno zvonjenje zvonov vseh cerkva po državi.

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