Papež odobril blagoslavljanje istospolnih parov

Vatikanski dokument, ki ga je odobril papež, se odmika od vatikanske doktrine iz leta 2021, ki je prepovedala takšne blagoslove, češ da Bog "ne more blagosloviti greha", poroča CNN .

Od julija 2023 pa oddelek za doktrino vodi kardinal Victor Manuel Fernandez, argentinski prelat in tesen Frančiškov zaveznik, ki ima drugačne poglede kot njegovi predhodniki. "Ko ljudje prosijo za blagoslov, izčrpna moralna analiza ne bi smela biti postavljena kot predpogoj za njegovo podelitev," je zapisano v izjavi, katere avtorja sta kardinal Fernandez in še en uradnik. "Božja milost deluje v življenju tistih, ki ne trdijo, da so pravični, ampak se ponižno priznavajo za grešnike kot vsi drugi."

V novi odločitvi je zapisano, da se odpira "možnost blagoslova za pare v neurejenih razmerah in za istospolne pare", čeprav Fernandez pravi, da odločitve prepušča "preudarni presoji posvečenih duhovnikov".