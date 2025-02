Papež ostaja v bolnišnici, pred bolnišnico se zbirajo verniki

"Papež je preživel mirno noč, se zbudil in zajtrkoval," so zjutraj sporočili iz Vatikana.

Frančiška so v bolnišnico zaradi težav pri dihanju in bronhitisa sprejeli minuli petek, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Njegovo zdravstveno stanje in z njim povezano zdravljenje so opisali kot kompleksno.

Kljub temu naj bi bil papež glede na torkove izjave Vatikana dobro razpoložen in naj bi v nastanitvi v 10. nadstropju bolnišnice, ki je namenjena papežem, izmenjaje bral in počival.

Pred bolnišnico verniki

Pred bolnišnico na zahodu italijanske prestolnice se po poročanju tujih tiskovnih agencij zbirajo tako snemalci in fotografi kot verniki, ki molijo za Frančiška. Nekateri pred kipom Janeza Pavla II. pred poslopjem prižigajo sveče.