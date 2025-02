Papež ostaja v bolnišnici zaradi 'zapletene klinične slike'

88-letnega papeža Frančiška so v petek sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu zaradi bronhitisa. Iz Vatikana pa so danes sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje nekoliko bolj resno, kot so sprva mislili. Papež ima namreč "polimikrobno okužbo" dihalnih poti, zaradi česar so morali spremeniti terapijo.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je dejal, da je papež dobre volje.