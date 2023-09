Papež Pij XII. je zelo zgodaj vedel za nacistične 'tovarne smrti'

Porumenelo, natipkano pismo, ki je bilo v nedeljo objavljeno v italijanskem Corriere della Sera , je zelo pomembno, ker ga je odkril hišni vatikanski arhivar in ga objavil po odobritvi uradnikov Svetega sedeža, piše CNN .

Vatikanski arhivar Giovanni Coco je za Corriere della Sera povedal, da je pismo zelo pomembno in da gre za "edinstven primer", saj kaže, da je Vatikan imel informacije o "tovarnah smrti". V pismu Koenig sporoči Leiberju, da so viri potrdili, da je bilo v "SS pečeh" taborišča Belzec pri Ravi-Ruski, na današnjem ozemlju Ukrajine, sežganih okrog 6000 Poljakov in Judov.

"Pomembnost tega dokumenta izhaja iz dejstva, da smo zdaj prepričani, da je katoliška cerkev v Nemčiji poslala Piju XII. natančne in podrobne novice o zločinih, ki so bili storjeni nad Judi," je za časnik povedal Coco. Na vprašanje novinarja časnika, ali pismo kaže, da je Pij vedel, je Coco odgovoril: "Da in ne samo od takrat."

Naključno razvrščeni dokumenti

Pismo omenja dve drugi nacistični taborišči – Auschwitz in Dachau – in namiguje, da so med Koenigom in Leiberjem obstajala še druga pisma, ki jih še niso našli.

Pijevi zagovorniki sicer pravijo, da je v zakulisju pomagal Judom in ni spregovoril, da ne bi povzročil poslabšanja položaja rimokatolikov v Evropi, ki so jo okupirali nacisti. Njegovi nasprotniki – nekateri mu pravijo celo 'Hitlerjev papež' – pa menijo, da ni imel poguma, da bi spregovoril o informacijah, ki jih je imel, kljub prošnjam zavezniških sil, ki so se borile proti Nemčiji.