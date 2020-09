Papež po pol leta spet med verniki

Papež Frančišek je 26. februarja, ko je koronavirus v Italiji dobival zagon, imel zadnjo splošno avdienco. Marca je zaradi pandemije namreč začasno ustavil velike nastope v javnosti. Splošne avdience, ki so prej potekale na Trgu svetega Petra, so odtlej prenašali v živo preko spleta iz knjižnice Apostolske palače. Nagovore papeža so verniki tako lahko spremljali le preko videopovezave.

83-letni papež pa se je danes ponovno približal zbranim vernikom. Nekateri so z njim naredili selfije. Vsi so sicer morali nositi zaščitne maske, Frančišek pa je ni imel. Dogodek je bil odprt za vse, brez vnaprejšnje rezervacije. Na dvorišču so bila sicer označena stojišča, da bi zagotovili ustrezno razdaljo med njimi. Prvi verniki so se pri Bronastih vratih ob Trgu svetega Petra zbrali že ob 7. uri, splošna avdienca pa se je začela ob 9.30.