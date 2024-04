Papež po sedmih mesecih znova potuje, obiskal je Benetke

"Ne pozabimo na dostojanstvo," je dejal 87-letni papež, ki je imel v zadnjem času več težav z zdravjem. Papež je s helikopterjem prispel na otok Giudecca, na katerem je tudi paviljon Svetega sedeža v okviru Beneškega bienala. Pozdravilo ga je okoli 80 zapornic ter osebje zapora. V prostorih nekdanjega samostana so zaprte ženske, ki prestajajo daljše zaporne kazni.

Frančišek je dejal, da bi moral kazenski sistem zaprtim dati možnosti za duhovno, kulturno in profesionalno rast in razvoj. "Zapor je kruta realnost, težave, kot so prezasedenost, pomanjkanje osebja ali nasilni incidenti, porajajo toliko trpljenja. Ampak lahko je tudi kraj ponovnega rojstva," je dejal.

Zapornice je pozval, naj bodo pogumne in naj se ne bojijo, one pa so mu izročile darila, ki so jih same izdelale. Nekatere med njimi so bile vidno ganjene, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papež je spomnil tudi na vlogo umetnosti v boju proti rasizmu, ksenofobiji, neenakosti in ekološkemu neravnotežju.