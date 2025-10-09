Papež poziva ameriške škofe k enotnosti pri obrambi pravic migrantov

Delegacija, ki jo je vodil škof El Pasa Mark Seitz in je vključevala člane organizacije Hope Border Institute, je papežu predala več sto pisem in štiriminutni video, v katerem migranti opisujejo svoje izkušnje z deportacijami, ki jih izvaja administracija predsednika Donalda Trumpa. Do zdaj so namreč deportirali že več kot dva milijona ljudi.
"Papež je pogledal celoten video, na koncu pa so mu oči napolnile solze," je za Politico povedal Dylan Corbett, ustanovni izvršni direktor organizacije. "Ko se je srečanje končalo, je dejal: Vi stojite z mano in jaz stojim z vami, Cerkev pa bo še naprej spremljala in podpirala migrante."
Papež je po poročanju ameriških predstavnikov pozval katoliške škofe, naj se bolj zavzemajo za pravice migrantov v ZDA. Izrazil je hvaležnost za njihovo prizadevanje in upanje, da bo škofovska konferenca jasno spregovorila o tej problematiki.
Ameriški katoliški voditelji so ostro kritizirali Trumpovo politiko deportacij, ki je mnoge migrante ločila od družin in v njihovih skupnostih povzročila strah. Ameriška administracija ukrepe utemeljuje kot naložbo v javno varnost.
Papež Leon nadaljuje tako kot njegov predhodnik, papež Frančišek, ki je že opozarjal, da množične deportacije ustvarjajo "posebej ranljiv in nemočen" položaj migrantov. Prejšnji teden je papež Leon vprašal, ali si tisti, ki podpirajo "nečloveško ravnanje z migranti v ZDA," res zaslužijo naziv "pro-life." V Beli hiši so njegov komentar zanikali in poudarili, da trenutna administracija ne izvaja nečloveškega ravnanja z nezakonitimi migranti.
Delegacija iz ZDA je po srečanju poudarila, da bodo papeževo sporočilo prenesli v ZDA in nadaljevali podporo migrantom na terenu, poroča Politico. "Moramo biti bolj odločni v nasprotovanju in premišljeni pri tem, kako lahko dosežemo resnične reforme," je dejal Corbett.
