Tujina

Papež poziva ameriške škofe k enotnosti pri obrambi pravic migrantov

Vatikan, 09. 10. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Papež Leon XIV je med srečanjem z ameriškimi katoliškimi voditelji v Vatikanu izrazil podporo migrantom, ki se soočajo z množičnimi deportacijami iz ZDA. Papež je ob tem pozval ameriške katoliške škofe, naj bodo bolj enotni in odločni pri zagovarjanju pravic migrantov.

Delegacija, ki jo je vodil škof El Pasa Mark Seitz in je vključevala člane organizacije Hope Border Institute, je papežu predala več sto pisem in štiriminutni video, v katerem migranti opisujejo svoje izkušnje z deportacijami, ki jih izvaja administracija predsednika Donalda Trumpa. Do zdaj so namreč deportirali že več kot dva milijona ljudi.

"Papež je pogledal celoten video, na koncu pa so mu oči napolnile solze," je za Politico povedal Dylan Corbett, ustanovni izvršni direktor organizacije. "Ko se je srečanje končalo, je dejal: Vi stojite z mano in jaz stojim z vami, Cerkev pa bo še naprej spremljala in podpirala migrante."

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV. FOTO: AP

Papež je po poročanju ameriških predstavnikov pozval katoliške škofe, naj se bolj zavzemajo za pravice migrantov v ZDA. Izrazil je hvaležnost za njihovo prizadevanje in upanje, da bo škofovska konferenca jasno spregovorila o tej problematiki.

Ameriški katoliški voditelji so ostro kritizirali Trumpovo politiko deportacij, ki je mnoge migrante ločila od družin in v njihovih skupnostih povzročila strah. Ameriška administracija ukrepe utemeljuje kot naložbo v javno varnost.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Papež Leon nadaljuje tako kot njegov predhodnik, papež Frančišek, ki je že opozarjal, da množične deportacije ustvarjajo "posebej ranljiv in nemočen" položaj migrantov. Prejšnji teden je papež Leon vprašal, ali si tisti, ki podpirajo "nečloveško ravnanje z migranti v ZDA," res zaslužijo naziv "pro-life." V Beli hiši so njegov komentar zanikali in poudarili, da trenutna administracija ne izvaja nečloveškega ravnanja z nezakonitimi migranti.

Delegacija iz ZDA je po srečanju poudarila, da bodo papeževo sporočilo prenesli v ZDA in nadaljevali podporo migrantom na terenu, poroča Politico. "Moramo biti bolj odločni v nasprotovanju in premišljeni pri tem, kako lahko dosežemo resnične reforme," je dejal Corbett.

papež migranti podpora
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Senzor
09. 10. 2025 11.17
+1
Nadaljuje podporo tujim nasilnežem, kot prejšnji papež.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
09. 10. 2025 11.11
Papa ima definitivno prav.♥️ In, če bi se držal svojih lastnih obljub, bi moral trampelj deportirati tudi svojo ženo in navsezadnje svojo celotno familijo - ker so od prvega do zadnjega VSI MIGRANTI. Pred dnevi sem izvedela, da je pilot nekega letala, ki je bilo že v postopku taxiranja, le to ustavil in po zvočniku pozval potnike, da kdor hoče, lahko še isti hip odide z letala, da se izogne trampljevim norim zahtevam po plačilu nekaj 100 tisoč USD za delavce migrante, kar bi seveda pomenilo njihovo izgubo službe in prepoved vstopa v Ameriko. In tako je pilot dal (v postopku taxiiranja!!! kar je neverjetno) priložnost nekaterim, da so lahko odšli dol z letala in pač niso leteli na obisk v njihove domače kraje ali počitniške destinacije. Da ne omenjam trampljevega norega ravnanja z migranti v "Alligator Alcatrazu". Nekaj takšnega pač ni vredno dostojnega človeka. Za tak razkroj človeške družbe je dovolj le to, da pride na oblast nekdo tak kot je trampelj.
ODGOVORI
0 0
patogen
09. 10. 2025 10.19
-1
Papež in škofi bodo seveda za migrante, saj so ti v veliki večini rimoktoliki. To bi močno okrepilo vpliv rimokatoliške cerkve v ZDA.
ODGOVORI
2 3
Blue Dream
09. 10. 2025 11.03
-2
Pomoje so za migrante ker sledijo Jezusu
ODGOVORI
0 2
Blue Dream
09. 10. 2025 11.04
+1
to bi pričakoval
ODGOVORI
2 1
