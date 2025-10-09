Papež poziva ameriške škofe k enotnosti pri obrambi pravic migrantov

Papež Leon XIV je med srečanjem z ameriškimi katoliškimi voditelji v Vatikanu izrazil podporo migrantom, ki se soočajo z množičnimi deportacijami iz ZDA. Papež je ob tem pozval ameriške katoliške škofe, naj bodo bolj enotni in odločni pri zagovarjanju pravic migrantov.

Delegacija, ki jo je vodil škof El Pasa Mark Seitz in je vključevala člane organizacije Hope Border Institute, je papežu predala več sto pisem in štiriminutni video, v katerem migranti opisujejo svoje izkušnje z deportacijami, ki jih izvaja administracija predsednika Donalda Trumpa. Do zdaj so namreč deportirali že več kot dva milijona ljudi. "Papež je pogledal celoten video, na koncu pa so mu oči napolnile solze," je za Politico povedal Dylan Corbett, ustanovni izvršni direktor organizacije. "Ko se je srečanje končalo, je dejal: Vi stojite z mano in jaz stojim z vami, Cerkev pa bo še naprej spremljala in podpirala migrante."

Papež Leon XIV. FOTO: AP icon-expand

Papež je po poročanju ameriških predstavnikov pozval katoliške škofe, naj se bolj zavzemajo za pravice migrantov v ZDA. Izrazil je hvaležnost za njihovo prizadevanje in upanje, da bo škofovska konferenca jasno spregovorila o tej problematiki. Ameriški katoliški voditelji so ostro kritizirali Trumpovo politiko deportacij, ki je mnoge migrante ločila od družin in v njihovih skupnostih povzročila strah. Ameriška administracija ukrepe utemeljuje kot naložbo v javno varnost.

Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand