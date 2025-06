Iz EU pozivi k diplomaciji, Rusija in Kitajska ostrejši

Nemčija in Velika Britanija sta se na današnje ameriške napade na iranske jedrske objekte odzvali s pozivom Iranu k vrnitvi za pogajalsko mizo za dosego diplomatske rešitve konflikta z Izraelom. Francija je pozvala k zadržanosti, da bi se izognili razširitvi konflikta. Britanski premier Keir Starmer meni, da so skušale ZDA zgolj "ublažiti resno grožnjo iranskega jedrskega programa mednarodni varnosti". Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem sporočil, da je mir mogoč le z diplomacijo in ne z vojaškim posredovanjem. Rusija in Kitajska pa sta napade ostro obsodili.Oglasil se je tudi papež Leon XIV., ki se je zavzel za končanje vojn.

Rusko zunanje ministrstvo je ostro obsodilo ameriške napade na jedrske objekte v Iranu in jih označilo za neodgovorno odločitev v nasprotju z mednarodnim pravom in ustanovno listino Združenih narodov. "Neodgovorna odločitev ZDA o bombardiranju Irana krši mednarodno pravo in Ustanovno listino ZN," je sporočilo zunanje ministrstvo v Moskvi. Poudarilo je, da se mora na napade odzvati Varnostni svet ZN.

Varnostni svet ZN se bo po ameriških napadih na iranske jedrske objekte danes sešel na izrednem zasedanju v New Yorku, je sporočila misija Gvajane, ki ta mesec predseduje VS ZN. Zasedanje, že tretje od začetka vojne med Izraelom in Iranom 13. junija, se bo po napovedih začelo ob 15. uri po krajevnem času (ob 21. uri po srednjeevropskem).

Po navedbah ruskega ministrstva so napadi tudi škodovali prizadevanjem za neširjenje jedrskega orožja. Moskva zato pričakuje jasen odziv Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Svet guvernerjev agencije se bo sicer zaradi razmer v Iranu v ponedeljek sešel na izrednem zasedanju.

Ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

V Moskvi pa bo v ponedeljek iranski zunanji minister Abas Aragči, ki se bo sešel s svojim zaveznikom, ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Kritična je tudi Kitajska. Ameriške napade na iranske jedrske objekte je danes obsodilo tudi kitajsko zunanje ministrstvo. Ocenilo je, da napadi stopnjujejo napetosti na Bližnjem vzhod in vse strani v konfliktu, zlasti Izrael, pozvalo k čim prejšnji prekinitvi ognja.

Papež poziva h končanju vojne, preden ta postane 'nepopravljivo brezno'

Papež Leon XIV. pa je v odzivu na ameriški napad na Iran sporočil, da "človeštvo kliče po miru", ter pozval h končanju vojn. Poudaril je, da ima vsak član mednarodne skupnosti moralno odgovornost, da konča tragedijo vojne, preden ta postane nepopravljivo brezno.

Papež Leon XIV. FOTO: AP icon-expand

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ameriški napad na tri iranske jedrske objekte označil za "nevarno stopnjevanje napetosti". "Tveganje, da bo konflikt ušel izpod nadzora, je zaradi tega le še večje, posledice za civiliste, regijo in svet pa so lahko katastrofalne," je sporočil na spletu. Kot je dodal, je ključno pri vsem, da se "izognemo spirali kaosa", ter poudaril, da edino upanje za mir prinaša diplomacija in ne vojaško posredovanje.

Iz Evrope pozivi k diplomaciji

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je sporočil, da je zaradi novic, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, vznemirjen. Vse strani poziva k zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava ter jedrske varnosti. "Diplomacija ostaja edini način za vzpostavitev miru in varnosti v regiji. Preveč civilistov bo namreč sicer postalo žrtev nadaljnje eskalacije," je poudaril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa se v svojem odzivu sklicuje, da Iranu ne smejo dovoliti, da bi pridobil bombo. "Ker so napetosti na Bližnjem vzhodu na novem vrhuncu, mora biti stabilnost prednostna naloga. In spoštovanje mednarodnega prava je ključnega pomena. Zdaj je trenutek, da se Iran vključi v verodostojno diplomatsko rešitev," je zapisala po ameriškem napadu na iranske jedrse objekte.

Teheran je sicer pogajanja z ZDA o svojem jedrskem programu prekinil po izraelskih napadih na Iran 13. junija. Pogajanja so bila potrebna po tem, ko je mednarodni sporazum o iranskem jedrskem programu prenehal veljati zaradi enostranskega izstopa ZDA iz sporazuma v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa.

Nemški kancler Friedrich Merz je Iran znova pozval "k takojšnjim pogajanjem z ZDA in Izraelom za dosego diplomatske rešitve konflikta". Po sestanku varnostnega kabineta, ki ga je vodil Merz, je tiskovni predstavnik nemške vlade Stefan Kornelius še sporočil, da Nemčija ocenjuje, da je bil v ameriških zračnih napadih poškodovan velik del iranskega jedrskega programa. Dodal je, da bo sicer mogoče škodo natančneje oceniti šele pozneje. Povedal je tudi, da bo Berlin s partnerji v EU in z ZDA usklajeval nadaljnje korake. Britanski premier Keir Starmer po poročanju BBC-ja ocenjuje, da so ZDA z napadom skušale "ublažiti resno grožnjo iranskega jedrskega programa mednarodni varnosti". "Iranu nikoli ne smemo dovoliti, da razvije jedrsko orožje, in ZDA so sprejele ukrepe za zmanjšanje te grožnje," meni, ob čemer je sicer dodal, da je vzpostavitev stabilnosti v regiji njihova prednostna naloga. Starmer ob tem Iran poziva, naj se vrne za pogajalsko mizo in doseže diplomatsko rešitev za končanje "krize". "Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo nestabilne, zato je stabilnost v regiji prednostna naloga. Iran pozivamo, da se vrne za pogajalsko mizo in doseže diplomatsko rešitev za končanje te krize," je dejal.