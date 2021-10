Papež poziva udeležence podnebne konference k hitrim ukrepom

Srečanje, ki je bilo organizirano v Vatikanu in na katerem sodelujejo znanstveniki in verski voditelji s celega sveta, se bo zaključilo s podpisom poziva, naslovljenega na udeležence 26. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah COP26.

V okviru srečanja z naslovom Vera in znanost: v pripravi na COP26 je papež pozval k hitrim in učinkovitim odgovorom na ekološko krizo in na krizo vrednot, s čimer bi dali konkretno upanje bodočim generacijam.

Manj kot mesec pred začetkom konference v Glasgowu svetovni voditelji prejemajo pozive z vseh strani k hitrim in ostrim ukrepom za omejitev uničujočega segrevanja, vendar se obetajo precej burna pogajanja.

Papež Frančišek, ki sicer pogosto obsoja okolju škodljivo obnašanje, kot glavne razloge za konflikte navaja zavist, brezbrižnost, sprenevedanje, strah, nepravičnost, negotovost in nasilje. Dodaja, da so to tudi razlogi za hude rane, ki jih je okolje deležno v obliki podnebnih sprememb, širjenja puščav, onesnaženja in izgube biodiverzitete.

Kot je na srečanju dejal vodja anglikanske cerkve canterburyjski nadškof Justin Welby, je svet v zadnjih sto letih napovedal vojno tistemu, kar je ustvaril Bog. "Z našimi zlorabami in spopadi proti okolju pa vplivamo na najrevnejše med nami," je dejal. Pri tem je pozval "k romanju v smeri brezogljičnega gospodarstva, ki bo veliko bolje izkoriščalo obnovljive vire".