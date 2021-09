Papež pozval k solidarnosti, ki naj presega meje

Poudaril je velik pomen bratstva, ki da je toliko bolj nujno, ko se po težkih mesecih pandemije s podporo Evropske unije naznanja težko pričakovana gospodarska obnova. Zgodovino Slovaške je Frančišek povzel kot "sporočilo miru" in kot primer navedel rojstvo ločenih držav Češke in Slovaške, ki je potekalo brez konfliktov.

Frančišek je na Slovaško v nedeljo dopotoval iz Budimpešte, kjer se je udeležil zaključka Mednarodnega evharističnega kongresa in se srečal tudi s premierjem Viktorjem Orbanom . Danes ga je v Bratislavi že zjutraj sprejela slovaška predsednica Zuzana Čaputova , v predsedniški palači pa je nato tudi nagovoril predstavnike političnega in družbenega življenja v državi.

"Ta država mora znova potrditi sporočilo integracije in miru, Evropa pa se mora izkazati s solidarnostjo, ki naj jo s preseganjem meja znova popelje v središče zgodovine," je pozval papež. Izrazil je prepričanje, da se v popolnoma povezanem svetu nihče, niti kot posameznik niti kot država, ne more osamiti, kar da je pomembna lekcija pandemije.

Po njej si želi papež boj pravičnega sveta in meni, da ne sme biti nihče stigmatiziran ali diskriminiran, prihodnost pa naj zaznamujeta resen boj proti korupciji in pravica do zaposlitve. Slovake, ki so nekoč živeli v komunizmu, ki jim je odvzel svobodo, je pozval, naj ne zaidejo v drugo ideologijo, "oropano smisla", individualizem, še piše AFP.

Po obisku predsedniške palače se je Frančišek v katedrali sv. Martina, sedežu bratislavske nadškofije, srečal s škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami, bogoslovci in drugimi. Pozval jih je, naj spet prisluhnejo ljudem. Cerkev bi po njegovih besedah morala opustiti skrb zase in se namesto tega posvetiti "realnemu življenju ljudi", poroča nemška tiskovna agencija dpa.