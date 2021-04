Papež pred križevim potom z obredom v skoraj prazni baziliki sv. Petra

84-letni papež je pred tem obiskal zdravstvene delavce v vatikanskem centru za cepljenje proti covidu-19, kjer je govoril z njimi in ljudmi, ki so čakali na cepljenje. Sam je že prejel oba odmerka cepiva, Vatikan pa je pred veliko nočjo napovedal, da bo med prazniki s cepivom Pfizerja in BioNTecha cepil 1200 brezdomcev in drugih pomoči potrebnih.

Veliki petek je za katolike dan spomina na Jezusovo smrt in tako tudi dan tišine, ko se mnogi postijo, v cerkvah pa potekajo zgolj obredi brez pridige, svetih maš ni.