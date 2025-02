Papež preživel mirno noč, stanje ostaja kritično

"Noč je bila mirna, papež je spal in počiva," so zapisali v sporočilu, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Frančišek sicer zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih ostaja v kritičnem stanju in še naprej dobiva kisik. V nedeljo zvečer so sporočili, da je zaradi kompleksne klinične slike in čakanja na to, da bo terapija začela učinkovati, težko napovedati nadaljnji potek.