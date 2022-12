Papež pri večerni maši pograjal tiste, ki hrepenijo po bogastvu in moči

"Medtem ko se živali hranijo v svojih hlevih, so moški in ženske v našem svetu, v svoji lakoti po bogastvu in moči sposobni uničiti celo svoje bližnje, svoje brate in sestre," je pridigal papež. "Koliko vojn smo videli. In koliko se še danes zaničuje človekovo dostojanstvo in svoboda."

"Žrtve pohlepa so šibki in ranljivi," je nadaljeval papež. "Tudi ta božič, tako kot v primeru Jezusa, svet, ki hrepeni po denarju, moči in užitkih ne daje prostora najmlajšim, nerojenim, ubogim in pozabljenim otrokom. Mislim na otroke, ki jih je vzela vojna, revščina in krivica."