Papež prvič po desetletjih nosil križ skozi vse postaje

Vatikan, 03. 04. 2026 21.48 pred 25 dnevi 3 min branja 24

Avtor:
N.V. STA
Papež Leon XIV. nosi leseni križ

Papež Leon XIV. je na svoj prvi veliki petek kot papež osebno nosil leseni križ skozi vseh 14 postaj križevega pota v Koloseju, kar pomeni prvič po desetletjih, da papež nosi križ na vsaki postaji. "Mislim, da bo to pomemben znak zaradi tega, kar papež predstavlja – duhovni voditelj v današnjem svetu – in zaradi tega glasu, ki ga vsi želijo slišati, da Kristus še vedno trpi," je povedal papež Leon. "Vse to trpljenje nosim v svoji molitvi." Ob zadnji postaji pri Koloseju je bilo na slovesnosti prisotnih približno 30.000 vernikov.

Množica se je zbrala pred Kolosejem na križevem potu, ki obeležuje zadnje ure Jezusovega življenja. Od izreka smrtne obsodbe, prevzema križa do križanja, smrti in pokopa. Procesija se konča nad Kolosejem na Palatinskem griču.

Meditacije, ki jih berejo na vsaki postaji, je pripravil pater Francesco Patton, ki je bil v letih 2016 do 2025 kustos Svete dežele, med drugim zadolžen za skrb za svete kraje.

"Križev pot ni namenjen tistim, ki živijo brezhibno pobožno ali zgolj abstraktno zbrano življenje," je Patton zapisal v uvodu. "Gre za pot tistega, ki ve, da se morajo vera, upanje in ljubezen udejanjiti v resničnem svetu."

Ob postajah so berila vključevala tudi besedila, ki jih je napisal sveti Frančišek Asiški, saj letos zaznamujemo osemstoletnico njegove smrti.

Leon XIV. je s starodavnim svetopisemskim blagoslovom, s katerim je sveti Frančišek navadno blagoslavljal brate in vse ljudi, zaključil molitev križevega pota, tako da je to postal tudi "njegov" blagoslov. "Ob koncu tega križevega pota vzemimo za svojo molitev, s katero nas sveti Frančišek vabi, naj živimo svoje življenje kot pot napredujočega poglabljanja v odnos ljubezni, ki povezuje Očeta, Sina in Svetega Duha," je dejal v zaključnem nagovoru.

V okviru velikonočnih obredov je Leon XIV. v četrtek v Lateranski baziliki v Rimu umil noge dvanajstim rimskim duhovnikom. Pri tem je poudaril pomen ponižnosti in dejal, da je bogokletno, če človek želi doseči zmago z ubijanjem.

Na veliko soboto bo papež vodil velikonočno vigilijo na Trgu svetega Petra in rimokatoličane popeljal v najbolj radostno krščansko praznovanje – obeležje Kristusovega vstajenja.

Na velikonočno nedeljo bo papež daroval mašo na prostem na Trgu svetega Petra, nato pa podal velikonočno poslanico in podelil tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" mestu Rimu in svetu.

Kdo je nosil križ v preteklosti?

Janez Pavel II. je nosil križ skozi celotno procesijo od svojega prvega velikega petka kot papež leta 1979 do operacije kolka leta 1995, ko ga je nosil le del poti, poroča AP.

V prvih dveh letih svojega pontifikata je Benedikt XVI. nosil križ pri prvi postaji znotraj Koloseja, nato pa je v procesiji, ki se konča na ploščadi na Palatinskem griču, sledil drugim nosilcem.

Papež Frančišek križa nikoli ni nosil, je pa sodeloval v procesiji, dokler se mu zdravje ni poslabšalo. Po dolgi bolezni je umrl lani na velikonočni ponedeljek, ki je padel na 21. april.

Janez Pavel II. je imel le 58 let, ko je postal papež, in je bil znan kot pohodnik ter ljubitelj narave. Njegova naslednika sta bila ob začetku svojih pontifikatov v poznih sedemdesetih letih, Frančišku pa je zaradi pljučne okužbe v mladosti manjkalo del pljuč.

Leon, star 70 let, je telesno dobro pripravljen ter navdušen teniški igralec in plavalec. Preden je postal papež, je redno treniral v telovadnici blizu Vatikana, z vadbenim načrtom, primernim za moškega v zgodnjih petdesetih letih, je povedal njegov nekdanji trener.

vatikan papež leon xiv. veliki petek leseni križ
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
04. 04. 2026 13.23
kako pa Jeruzalem pa obiski nasega Jezusa na izraelskem ozemlju. Fino so nam Anglezi zrihtali naso rojstvo Jezusa itd. Ima kdo izkusnje kako gres lahko brez problemom obisk Jeruzalema in Betlehema sam prasam.
Odgovori
+1
1 0
ZIPPO
04. 04. 2026 12.54
Vse v škrlatu,marmorju,zlatu.Jezus je zagovarjal skromnost in močno obsojal pohlep.Vprašajo naj se te kleri,ki niti pod razno ne sledijo njegovim naukom,KAJ BI JEZUS REKEL DANES NA TO. Lepe velikonočne praznike vsem želim.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
04. 04. 2026 13.15
Hvala, tebi tudi.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
04. 04. 2026 12.24
Naj mi nekdo pojasni naslednjo izjavo: Križev pot ni namenjen tistim, ki živijo brezhibno pobožno ali zgolj abstraktno zbrano življenje. Prvi del razumem, če si pobožen, ne nosiš križa. Zakaj ga nosi papež? Ker je Kristusov namestnik na zemlji? Kaj pa pomeni abstraktno zbrano življenje? Večina kristjanov po svetu je preprostih ljudi, kdo se ukvarja z visoko filozofijo?
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
04. 04. 2026 12.29
Manj kot ljudje razumejo, lažje jih je voditi. Se pa delajo, da razumejo.
Odgovori
+1
1 0
FIRBCA
04. 04. 2026 13.26
Buca hokaido. Tezko razumeti, ce noces. Nobena vera ne uci ubijanja in diktature in oborozevanje. Vse vere so dobre sam razumet jih je treba. Nevedni tomaz je pac nevedni.
Odgovori
0 0
NeXadileC
04. 04. 2026 11.10
Kot marsikaj drugega, je tudi religija (verovanje, vera, vsaka), in cerkev en šolski razred v življenju, vendar ga je treba, tako kot vse druge, končati, prerasti, absolvirati, in iti naprej, sicer se zatakneš na eni stopnji, enem mestu brezskrbnosti, prepuščenosti, in ponavljaš, in ponavljaš leta in leta isti razred, a vse je na dlani. Tega ne more niti papež, niti Jezus, ali kdor drugi, iz drugih verstev, namesto tebe ali mene storiti. Kdo le bi te v nasprotno želel prepričati, kdo bi ti nasprotno želel podtakniti?
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
04. 04. 2026 10.07
' "Mislim, da bo to pomemben znak zaradi tega, kar papež predstavlja – duhovni voditelj v današnjem svetu – in zaradi tega glasu, ki ga vsi želijo slišati, da Kristus še vedno trpi,", je povedal papež Leon' - Razčlenimo. "Mislim, da bo to pomemben znak zaradi tega, kar papež predstavlja..." – 1. Kašen znak za kaj? 2. Gre za papeža in ne za Boga. & "in zaradi tega glasu, ki ga vsi želijo slišati, da Kristus še vedno trpi," - 1. Zakaj želijo ta slišati, če želijo? Kaj jim to prinese? Kaj oni prispevajo temu? Kaj papež prispeva temu?
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
04. 04. 2026 10.03
Dragi bratje in sestre bla bla. Vojne je treba ustaviti bla bla. Konkretnih rešitev pa od nikoder.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.53
Kaj je bil iz papirja?
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
04. 04. 2026 09.51
Izredno sumljivi klerik. Govori o pravičnosti. Ne obsoja pa islama, to ni noben papež.
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
04. 04. 2026 09.50
Papež izredno sumljiv kot njegov predhodnik. Sredi največjih muslimanskih napadov na Evropi jih je vzel v bran..
Odgovori
-1
1 2
Vera in Bog
04. 04. 2026 09.58
Se kdo spomni Frančiška? Zelo zanimiv pojav.
Odgovori
0 0
NeXadileC
04. 04. 2026 09.44
Kaj je cilj svetih krajev in upravičenega ljudstva? Vojne. Hm! Kdo bi nam to delansko želel postreči?
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
04. 04. 2026 09.47
... Hm! Kdo bi nam to dejansko želel podtakniti?...
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
04. 04. 2026 09.42
Za 30.000 prisotnih, pa tudi ostalih vernikov, je ta ritualna ceremonija prinesla kaj?
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
04. 04. 2026 09.38
Kaj nam bo ta ritual prinesel?
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
04. 04. 2026 09.36
Kaj to ima skupnega z Bogom?
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
04. 04. 2026 08.47
Se je takoj obregnil ob Trumpa?
Odgovori
+2
2 0
Našvasan_zob
04. 04. 2026 08.22
Upam, da pilota ujamejo in potem njegovo usodo v odločanje naprtijo trumpu in bibiju...
Odgovori
-3
1 4
devlon
04. 04. 2026 08.12
A to je napredek civilizacije..ko moški v kiklah ležijo po tleh in se klanjajo nevidnemu božanstvu?
Odgovori
+2
5 3
kekyooo
04. 04. 2026 09.12
kaj te moti?
Odgovori
-1
1 2
