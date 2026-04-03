Papež prvič po desetletjih nosil križ skozi vse postaje

Množica se je zbrala pred Kolosejem na križevem potu, ki obeležuje zadnje ure Jezusovega življenja. Od izreka smrtne obsodbe, prevzema križa do križanja, smrti in pokopa. Procesija se konča nad Kolosejem na Palatinskem griču. Meditacije, ki jih berejo na vsaki postaji, je pripravil pater Francesco Patton, ki je bil v letih 2016 do 2025 kustos Svete dežele, med drugim zadolžen za skrb za svete kraje. "Križev pot ni namenjen tistim, ki živijo brezhibno pobožno ali zgolj abstraktno zbrano življenje," je Patton zapisal v uvodu. "Gre za pot tistega, ki ve, da se morajo vera, upanje in ljubezen udejanjiti v resničnem svetu." Ob postajah so berila vključevala tudi besedila, ki jih je napisal sveti Frančišek Asiški, saj letos zaznamujemo osemstoletnico njegove smrti.

Papež Leon XIV. nosi leseni križ AP

Leon XIV. je s starodavnim svetopisemskim blagoslovom, s katerim je sveti Frančišek navadno blagoslavljal brate in vse ljudi, zaključil molitev križevega pota, tako da je to postal tudi "njegov" blagoslov. "Ob koncu tega križevega pota vzemimo za svojo molitev, s katero nas sveti Frančišek vabi, naj živimo svoje življenje kot pot napredujočega poglabljanja v odnos ljubezni, ki povezuje Očeta, Sina in Svetega Duha," je dejal v zaključnem nagovoru. V okviru velikonočnih obredov je Leon XIV. v četrtek v Lateranski baziliki v Rimu umil noge dvanajstim rimskim duhovnikom. Pri tem je poudaril pomen ponižnosti in dejal, da je bogokletno, če človek želi doseči zmago z ubijanjem. Na veliko soboto bo papež vodil velikonočno vigilijo na Trgu svetega Petra in rimokatoličane popeljal v najbolj radostno krščansko praznovanje – obeležje Kristusovega vstajenja. Na velikonočno nedeljo bo papež daroval mašo na prostem na Trgu svetega Petra, nato pa podal velikonočno poslanico in podelil tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" mestu Rimu in svetu.

