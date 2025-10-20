Papež razglasil sedem novih svetnikov, med njimi tudi satanistični duhovnik

Zvonjenje zvonov je v nedeljo naznanilo, da je papež Leon XIV. razglasil sedem novih svetnikov. Kanoniziral je katehista iz Papue Nove Gvineje, usmrčenega armenskega katoliškega nadškofa, venezuelskega "zdravnika revnih" in tri redovnice, ki so svoje življenje posvetile revnim in bolnim. A največ pozornosti je požela papeževa kanonizacija nekdanjega satanističnega duhovnika Bartola Longa.

Slovesnost, na kateri je papež Leon XIV. kanoniziral sedem novih svetnikov, je potekala na Trgu svetega Petra pred približno 70.000 ljudi. "Danes imamo pred sedboj sedem prič, novih svetnikov, ki so z božjo milostjo ohranjali prižgano svetilko vere. Sami so postali svetilke, ki širijo Kristusovo luč," je v svoji homiliji dejal papež. Razglasitev so spremljali tudi številni verniki iz Venezuele, saj sta bila med sedmerico kanoniziranih svetnikov tudi dve priljubljeni osebnosti v tej državi. Svetnika sta namreč postala José Gregorio Hernández Cisneros, ki je znan tudi kot "zdravnik revnih", in redovnica María del Carmen Rendiles Martínez, ki je bila rojena brez leve roke in je leta 1965 v Caracasu ustanovila Jezusove služabnike. Duhovnik je umrl leta 1919, redovnica pa leta 1973.

Sveta Maria Troncatti

Ob tem sta svetnika postala tudi dva mučenika, poroča Vatican News. Laični katehet Peter To Rot, ki je bil med japonsko okupacijo v drugi svetovni vojni mučen v Papui Novi Gvineji, je postal prvi svetnik v državi. To Rot je kljuboval japonskim oblastem, ki so dovoljevale poligamijo, in do svoje smrti branil katoliško poroko. Armenski katoliški nadškof Ignacij Maloyan je bil medtem usmrčen med armenskim genocidom, potem ko se ni hotel spreobrniti v islam. "Če me bodo mučili zaradi ljubezni do tistega, ki je umrl zame, bom med tistimi, ki bodo imeli veselje in blaženost, in bom dosegel, da bom videl svojega gospoda in svojega boga," je dejal pred smrtjo. Leta 1915 so ga ubile turške sile. Kanonizirani sta bili tudi dve italijanski redovnici Vincenza Maria Poloni, ustanoviteljica veronskega inštituta sester usmiljenja iz 19. stoletja, ki skrbi predvsem za bolne v bolnišnicah, in Maria Troncatti iz Hčera Marije Pomočnice. Troncattijeva je v dvajsetih letih 20. stoletja odšla v Ekvador, da bi svoje življenje posvetila pomoči avtohtonemu prebivalstvu.

Od satanizma do svetnika

Največ pozornosti je medtem požela kanonizacija nedanjega stanističnega duhovnika Bartola Longa, sicer italijanskega odvetnika, ki se je rodil leta 1841, umrl pa leta 1926, po tem ko se je ponovno priključil katolicizmu in v Pompejih ustanovil papeško svetišče Blažene Device Rožnovenske. Longo je nekaj časa služil celo kot samozvani okultnega duhovnik. Kot poroča portal dominicanfriars.org, je leto po tem, ko je "svojo dušo obljubil demonu", začel voditi satansko bogoslužje in bolj drzno in bogokletno pridigati proti bogu in cerkvi. Na pot katoličanstva ga je skušala znova preusmeriti njegova družina, a je bila pri tem neuspešna, kasneje pa se je z njim srečeval tudi katoliški profesor Vincenzo Pepe, ki ga je sčasoma prepričal, naj obišče dominikanskega duhovnika.

Papež Leon XIV. FOTO: Profimedia icon-expand

Po treh tednih pogovorov je Longo prejel odvezo, Pepe pa mu je, da bi ga imel na očeh, dovolil, da se preseli k njemu in ga obdal s predanimi katoličani. Bartolo je dve leti vsak dan prostovoljno delal v neapeljski bolnišnici za neozdravljive bolnike, molil je, postal je dominikanec tretjega reda. "A najbolj presenetljiva stvar, ki izhaja iz njegovih takratnih spisov, je njegova brezmejna ljubezen do Device Marije. Bartola Longa lahko v vsakem smislu štejemo za marijanskega mistika," je za OSV News povedal direktor zgodovinskega arhiva "Bartolo Longo" v Pompejih Salvatore Sorrentino.

Drugi obred kanonizacije novega papeža