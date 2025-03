Papež s slabotnim glasom: Iz srca se vam zahvaljujem za molitve

Včeraj je vernike, ki so se pri večerni molitvi zbrali na Trgu svetega Petra, presenetil zvočni posnetek papeža Frančiška, ki so ga posneli v bolnišnici in nato predvajali ljudem. S šibkim glasom je v svoji materinščini, španščini, nagovoril zbrane. S posnetka je razbrati, da je slaboten, saj je bil tudi zasopen, poroča AP.

"Iz srca se vam zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje s trga, od tu vas spremljam," je rekel. "Naj vas Bog blagoslovi in Devica Marija varuje," je še dejal s šibkim glasom. Ljudje, zbrani na trgu, so se na papeževo sporočilo odzvali s ploskanjem.