Papež se bo prvič po hospitalizaciji pojavil v javnosti

Zdravstveno stanje papeža, ki se zdravi zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih, se je v zadnjem tednu izboljšalo, tako da med drugim ne potrebuje več kisikove maske. Ob tem so v sredo opozorili, da papež še ni ozdravel, čeprav je njegova pljučnica "pod nadzorom", in da bo do nadaljnjega ostal v bolnišnici.

Po začetnih skrbeh, da bi lahko bilo njegovo življenje ogroženo, je tako prišlo do nekoliko bolj opaznega napredka pri njegovem zdravljenju.