Papež se je novinarjem zahvalil za pomoč pri razkrivanju cerkvenih spolnih škandalov

"Zahvaljujem se vam za poročanje o napakah v Cerkvi. S tem skrbite, da tega ne moremo pomesti pod preprogo." S temi besedami se je papež Frančišek zahvalil novinarjem, ki razkrivajo cerkvene spolne škandale. Dejal je, da novinarji s svojim poročanjem dajejo tudi glas žrtvam zlorab.

Zahvalo je podal na slovesnosti, ki je potekala v čast dveh novinarjev; Reutersovega Philipa Pullelle in Valentine Alzaraki iz mehiške Noticieros Televise. Oba sta svojo kariero zasnovala na poročanju iz Vatikana.

Ti cerkveni škandali so pod žarometi pristali že leta 2002, ko je ameriški dnevnik The Boston Globe objavil več člankov, ki so razkrili zlorabe mladostnikov s strani duhovnikov in cerkveno kulturo prikrivanja teh dejanj, poroča Reuters. Škandali okoli cerkvenih zlorab so kasneje pretresli številne države. V Franciji je preiskava pokazala, da so tamkajšnji duhovniki v zadnjih 70 letih spolno zlorabili več kot 200 tisoč otrok.