Papež se je srečal z najpomembnejšim šiitskim verskim voditeljem Iraka

Papež in 90-letni šiitski verski voditelj sta se po napovedih pogovarjala o statusu in težavah kristjanov v Iraku, ki so v manjšini, vse od leta 2003 pa so tarča nasilja.

Papeža so do doma ajatole pripeljali z neprebojnim vozilom. "Temeljni namen njegovega obiska je medverski dialog," poroča dopisnik SkyNews z Bližnjega vzhoda Mark Stone. Njuno srečanje in skupna molitev je po besedah dopisnika zgodovinski trenutek.

Kot so sporočili iz al Sistanijevega urada, je šiitski verski voditelj v Iraku potrdil svojo prepričanje, da bi morali kristjani v Iraku "živeti tako kot vsi Iračani v miru in varnosti ter s svojimi polnimi ustavnimi pravicami".

Današnje srečanje med papežem in al Sistanijem je potekalo brez prisotnosti medijev. 90-letni ajatola se sicer zelo redko pojavi v javnosti.

Pred tem je letalo s papežem drugi dan njegovega obiska v Iraku pristalo na letališču v Nadžafu, kjer so ga pričakali transparenti z znamenitim citatom Alija, četrtega kalifa in sorodnika preroka Mohameda, ki je pokopan v svetem mestu. "Ljudje smo dve vrsti, bodisi vaši bratje po veri ali enaki po človeštvu," je pisalo na transparentih. Nato je kolona avtomobilov papeža odpeljala v eno od majhnih ulic v Nadžafu, kjer je papež odšel v al Sistanijev urad.

Frančišek bo danes obiskal tudi starodavno mesto Ur, kjer naj bi se rodil Abraham. Papež je obisk v Iraku začel v petek, ko je pozval h končanju nasilja, ekstremizma, ločevanju ter nestrpnosti v državi. Do ponedeljka bo obiskal različne predele Iraka. V nedeljo bo 84-letni Frančišek obiskal skupnost kristjanov v Mosulu in Karakošu na severu države.

Obisk Frančiška v Iraku je prvi obisk kakega papeža v Iraku in hkrati prvi obisk v tujini od začetka pandemija covida-19 za sedanjega poglavarja katoliške cerkve. V Iraku so pred prihodom papeža poostrili varnostne ukrepe. Na ulicah je na tisoče pripadnikov varnostnih sil, prav tako velja policijska ura.

Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanska država, so že dlje časa preganjani. Številčno se je njihova skupnost v zadnjih desetletjih zelo skrčila. Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250.000 do 400.000.

Do papeževega obiska v Iraku prihaja, ko so se razmere v državi zaradi pandemije covida-19 ponovno poslabšale. Ta teden so zabeležili rekordno število novih okužb z virusom SARS-CoV-2.