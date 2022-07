Papež se je v Kanadi soočil z manjšim protestom

Doktrina, proti kateri so protestirali domorodni verniki, je papežev edikt iz 15. stoletja, ki je evropske sile pooblastil za kolonizacijo in pokristjanjevanje sveta.

"Med soočanjem z zlom in Kristusovimi ranami na telesu naših domorodnih bratov in sester smo tudi mi izkusili globoko razočaranje. Zakaj se je to dogajalo? Kako se je to lahko zgodilo v skupnosti tistih, ki sledijo Jezusu?" je vprašal papež.

Danes se bo tam v rezidenci nadškofa srečal še z jezuiti in delegacijo Indijancev iz vzhodne Kanade, nato pa odleti daleč na severovzhod, skoraj proti Grenlandiji, v pokrajino Nunavut, kjer se bo v mestu Iqualuit srečal s predstavniki Inuitov. Drevi bo obisk končal in poletel proti Evropi.

Kanadske oblasti so se v 19. stoletju odločile, da je treba Indijance asimilirati, kar so nameravali storiti prek njihovih otrok, ki so jih jemali staršem in pošiljali v oddaljene internate. Katoliška cerkev je vodila 60 odstotkov takih državnih šol, skozi katere je šlo okrog 150.000 otrok, starih 4–16 let.

V času šolanja jih je iz različnih razlogov, kot so bolezni in pomanjkanje, daleč od staršev in svojcev umrlo okrog 6000.

Opravičilo je papež ponovil med veliko mašo na prostem v Edmontonu v torek, od koder je odšel na praznik svete Ane na pot do romarskega središča Lac Ste. Anne, v sredo in četrtek pa je nadaljeval obisk v Quebec Cityju.