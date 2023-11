Papež sprejel svojce izraelskih talcev in sorodnike palestinskih zapornikov

"Zjutraj sem sprejel dve delegaciji, skupino Izraelcev s sorodniki, ki so talci v Gazi, in skupino Palestincev s sorodniki, ki so zaprti v Izraelu," je Frančišek dejal ob zaključku redne avdience. "Močno trpijo, slišal sem, kako oboji močno trpijo," je povedal.

"To delajo vojne, a tu smo že prešli vojne. To ni vojna, to je terorizem," je poudaril, ni pa pojasnil, ali ima v mislih napad Hamasa 7. oktobra, izraelske vojaške operacije v Gazi ali oboje. Nagovor je zaključil s pozivom vsem zbranim na Trgu svetega Petra, naj molijo za mir.

Vatikan je minuli teden ob napovedi sprejema obeh delegacij sporočil, da želi papež s srečanji, ki da so izključno humanitarne narave, izkazati "duhovno bližino". Navedli so še Frančiškovo izjavo, da je vsako človeško bitje katerekoli narodnosti ali vere sveto in ima pravico do življenja v miru.