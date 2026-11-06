Papež tri tedne po operaciji na turnejo v Južno Ameriko

Gre za eno bolj ambicioznih turnej, saj bo papež obiskal tri države, pri tem pa opravil 12 letov in dva preleta s helikopterjem ter imel več kot 50 dogodkov, med drugim molitev na visoki nadmorski višini v Andih. Na njegovih nastopih pričakujejo na milijone vernikov. V Vatikan se bo vrnil 17. novembra.

Vodja 1,4 milijarde katoličanov po svetu bo turnejo začel v Urugvaju, najbolj sekularni državi Latinske Amerike, kjer ga bo danes pozno popoldne po krajevnem času sprejel levi predsednik Yamandu Orsi. V državi se ne strinjajo s Cerkvijo glede istospolnih porok, splava in evtanazije, ki so jo lani uzakonili. Pričakovati je, da bo papež v Urugvaju pozval k zaščiti življenja.

V soboto bo vodil mašo v mestu Paysandu na zahodu Urugvaja. Zvečer pa se bo udeležil bdenja v prestolnici Montevideo, kjer bo v nedeljo, zadnji dan obiska, daroval mašo.