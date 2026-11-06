Papež tri tedne po operaciji na turnejo v Južno Ameriko

Gre za eno bolj ambicioznih turnej, saj bo papež obiskal tri države, pri tem pa opravil 12 letov in dva preleta s helikopterjem ter imel več kot 50 dogodkov, med drugim molitev na visoki nadmorski višini v Andih. Na njegovih nastopih pričakujejo na milijone vernikov. V Vatikan se bo vrnil 17. novembra.
Vodja 1,4 milijarde katoličanov po svetu bo turnejo začel v Urugvaju, najbolj sekularni državi Latinske Amerike, kjer ga bo danes pozno popoldne po krajevnem času sprejel levi predsednik Yamandu Orsi. V državi se ne strinjajo s Cerkvijo glede istospolnih porok, splava in evtanazije, ki so jo lani uzakonili. Pričakovati je, da bo papež v Urugvaju pozval k zaščiti življenja.
V soboto bo vodil mašo v mestu Paysandu na zahodu Urugvaja. Zvečer pa se bo udeležil bdenja v prestolnici Montevideo, kjer bo v nedeljo, zadnji dan obiska, daroval mašo.
Leon XIV. bo turnejo nadaljeval v Argentini, domovini svojega predhodnika papeža Frančiška, ki jo bo obiskal kot prvi papež po 39 letih. Med obiskom v tej državi, ki bo trajal do srede, ga bo med drugim sprejel argentinski predsednik Javier Milei, v Vatikanu pa izpostavljajo tudi srečanje z žrtvami zlorab v Cerkvi. Na dogodkih s poglavarjem katoliške cerkve v Argentini pričakujejo sedem milijonov romarjev.
Zadnja postaja v okviru južnoameriške turneje bo Peru, ki velja za drugo domovino papeža iz ZDA. Preden je postal Leon XIV., je Robert Francis Prevost skoraj dve desetletji deloval v tej andski državi, med drugim kot škof v obalnem mestu Chiclayo od leta 2015 do 2023. Je tudi prvi papež na svetu, ki ima perujsko državljanstvo.
Glede na program bo papež v Peruju med drugim daroval mašo na puščavski ravnici blizu Tihega oceana, obiskal amazonski deževni gozd in imel molitev v nekdanji prestolnici Inkov Cusco.
Južnoameriško turnejo bo Leon XIV. sklenil 16. novembra z mašo na prostem v vojaškem oporišču Las Palmas pri perujski prestolnici Lima.
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