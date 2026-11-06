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Papež tri tedne po operaciji na turnejo v Južno Ameriko

Montevideo, 06. 11. 2026 06.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Papež Leon v Alžiriji

Papež Leon XIV. začenja 11-dnevno turnejo po Južni Ameriki, v okviru katere bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Celino, kjer je preživel pomembno obdobje svojega življenja, bo obiskal nekaj tednov po operaciji na pljučih. Po napovedih Vatikana bo šesto apostolsko potovanje Leona XIV. v duhu enotnosti in sprave.

Gre za eno bolj ambicioznih turnej, saj bo papež obiskal tri države, pri tem pa opravil 12 letov in dva preleta s helikopterjem ter imel več kot 50 dogodkov, med drugim molitev na visoki nadmorski višini v Andih. Na njegovih nastopih pričakujejo na milijone vernikov. V Vatikan se bo vrnil 17. novembra.

Vodja 1,4 milijarde katoličanov po svetu bo turnejo začel v Urugvaju, najbolj sekularni državi Latinske Amerike, kjer ga bo danes pozno popoldne po krajevnem času sprejel levi predsednik Yamandu Orsi. V državi se ne strinjajo s Cerkvijo glede istospolnih porok, splava in evtanazije, ki so jo lani uzakonili. Pričakovati je, da bo papež v Urugvaju pozval k zaščiti življenja.

V soboto bo vodil mašo v mestu Paysandu na zahodu Urugvaja. Zvečer pa se bo udeležil bdenja v prestolnici Montevideo, kjer bo v nedeljo, zadnji dan obiska, daroval mašo.

Priprave na prihod papeža v Urugvaju
Priprave na prihod papeža v Urugvaju
FOTO: Profimedia

Leon XIV. bo turnejo nadaljeval v Argentini, domovini svojega predhodnika papeža Frančiška, ki jo bo obiskal kot prvi papež po 39 letih. Med obiskom v tej državi, ki bo trajal do srede, ga bo med drugim sprejel argentinski predsednik Javier Milei, v Vatikanu pa izpostavljajo tudi srečanje z žrtvami zlorab v Cerkvi. Na dogodkih s poglavarjem katoliške cerkve v Argentini pričakujejo sedem milijonov romarjev.

Zadnja postaja v okviru južnoameriške turneje bo Peru, ki velja za drugo domovino papeža iz ZDA. Preden je postal Leon XIV., je Robert Francis Prevost skoraj dve desetletji deloval v tej andski državi, med drugim kot škof v obalnem mestu Chiclayo od leta 2015 do 2023. Je tudi prvi papež na svetu, ki ima perujsko državljanstvo.

Glede na program bo papež v Peruju med drugim daroval mašo na puščavski ravnici blizu Tihega oceana, obiskal amazonski deževni gozd in imel molitev v nekdanji prestolnici Inkov Cusco.

Južnoameriško turnejo bo Leon XIV. sklenil 16. novembra z mašo na prostem v vojaškem oporišču Las Palmas pri perujski prestolnici Lima.

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