Tujina

Papež v Alžiriji: Bog želi mir za vse narode

Alžir, 13. 04. 2026 15.58 pred 43 minutami 3 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Papež Leon v Alžiriji

Papež Leon XIV. je svojo prvo večjo turnejo v svojem pontifikatu kot prvi papež začel z zgodovinskim obiskom v Alžiriji, kjer je znova pozval k miru in tudi k odpuščanju. "Bog želi mir za vsak narod - mir, ki ni le odsotnost konfliktov, ampak izraz pravičnosti in dostojanstva," je dejal pri spomeniku mučenikom v prestolnici Alžir.

V deževnem vremenu je pred spomenikom, ki je posvečen žrtvam vojne za neodvisnost od Francije med letoma 1954 in 1962, očitno ganjen položil šopek belih vrtnic, nato pa se je za nekaj trenutkov v tišini zbral.

"Na tem mestu se spomnimo, da Bog želi mir za vse narode," so bile njegove prve besede. Poudaril je, da je "mir, ki omogoča, da v prihodnost zremo s spravljenim srcem, mogoč le z odpuščanjem". Dejal je, da se zaveda, kako težko je odpustiti. "V času, ko se konflikti po vsem svetu še naprej množijo", pa je pozval, naj "ne dodajamo zamere k zameri, iz generacije v generacijo".

To je dejal v obdobju napetih odnosov med Francijo in Alžirijo, ki jih zgodovinsko bremenita že francoska kolonizacija, ki so jo od leta 1830 zaznamovali množični pokoli in uničenje družbeno-gospodarskih struktur Alžirije, in vojna za neodvisnost, v kateri je po podatkih Alžira umrlo 1,5 milijona Alžircev, po podatkih francoskih zgodovinarjev pa 500.000, od tega 400.000 Alžircev.

Prihodnost pripada moškim in ženskam miru, nasilje ne bo imelo zadnje besede, je ob spomeniku še poudaril papež, prvi, ki je obiskal to večinsko muslimansko državo.

Postanek pri spomeniku je označil za poklon dolgi zgodovini Alžirije, ki so jo zaznamovala tudi obdobja nasilja, in "duši naroda, ki se je boril za neodvisnost, dostojanstvo in suverenost te države". Ocenil je, da lahko Alžirija, država na križišču kultur in religij, prispeva k stabilnosti sredozemskih držav. Poudaril je tudi pomen vere in se obrnil k Alžircem, ki so v 98 odstotkih muslimani, z besedami, da "smo otroci edinega Boga".

"Narod, ki ljubi Boga, poseduje največje bogastvo, in alžirski narod hrani ta dragulj v svoji zakladnici," je dejal in izpostavil, da svet potrebuje takšne vernike, ki so žejni pravičnosti in enotnosti. "Zato je pred človeštvom, ki hrepeni po bratstvu in spravi, veliko darilo in blagoslovljena zaveza, da se odločno zavzemamo in vedno ostanemo bratje in sestre ter otroci enega Boga," je dejal.

Poglavarja katoliške cerkve je nato sprejel alžirski predsednik Abdelmadjid Tebboune, nato pa bo glede na program, ki ga je objavil Vatikan, daroval mašo v baziliki Naša gospa Afrike v Alžiru.

Še eno bo vodil v mestu Annaba na vzhodu države, nekdanjem Hiponu, kjer je v pozni antiki kot škof deloval sveti Avguštin, ki je postavil temelje avguštinskega reda. Temu pripada tudi Leon XIV. in ga je do leta 2013 celo vodil.

Iz Alžirije bo papež v okviru desetdnevne afriške turneje v sredo odpotoval v Kamerun, obiskal pa bo tudi Angolo in Ekvatorialno Gvinejo. Srečal se bo tako z voditelji držav kot civilno družbo in verskimi ustanovami. Naslovil bo različne teme, od medverskega dialoga do boja proti korupciji in neenakosti.

Volilna kampanja iz telovadnice? Lula dokazuje, da še ni za odpis

Pirc Musarjeva in Milanović zagotovila nadaljevanja vrha Brdo-Brioni

zvoneti
13. 04. 2026 16.42
To naj pove našim cerkvenjakom, ki podpirajo Janšo, ki je naravnost oboževalec in častilec Satanjahuja in Krmpa.
Hihitalec
13. 04. 2026 16.25
Ko bi bil Bog vsaj uslišan.
anatomija
13. 04. 2026 16.24
Me zanima kakšni bi bila sedaj podpora Trumpu , ko je napadel papeža in se reklamira kot Mesija . Mislim, da bi ga velik del njegovih volilcev najraje sežgal na grmadi
borjac
13. 04. 2026 16.13
Žalostno kako se je Trump spravil na papeža Leona , prišli smo do dna , Trump se slika v Jezusovih oblačilih ??? tega Ameriškega predsednika je dobesedno zarolalo , všeč mi je da ga je Papež Leon enostavno ignoriral , kajti resnično nima z kom govoriti !!
bibaleze
Portal
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
Kraljeva družina žaluje, umrl je oče kraljice Mary
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Zakaj vsi govorijo o teh slovenskih izdelkih?
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
