Zdravstveno stanje papeža se je malo izboljšalo

"Klinična slika svetega očeta se rahlo izboljšuje," so sporočili iz Vatikana. Papež Frančišek je brez dodatnih zapletov preživel šesto noč v bolnišnici. Zjutraj je tudi prejel obhajilo in se posvetil delu.

88-letnega Frančiška so v bolnišnico zaradi težav pri dihanju in bronhitisa sprejeli minuli petek, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Njegovo zdravstveno stanje in z njim povezano zdravljenje so takrat opisali kot kompleksno.

Še vedno ni znano, koliko časa bo moral Frančišek ostati v bolnišnici. Vatikan je odpovedal vse papeževe dogodke, predvidene za prihodnje dni.

Kljub temu naj bi bil papež glede izjave Vatikana dobro razpoložen in naj bi v nastanitvi v 10. nadstropju bolnišnice, ki je namenjena papežem, bral in počival.