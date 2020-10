Papež v encikliki obsodil 'ekstremistični, zamerljivi in agresivni nacionalizem'

Enciklika je papeževo pismo o verskih in moralnih vprašanjih, namenjeno škofom in vernikom vsega sveta. To je Frančiškova tretja takšna enciklika in govori o bratstvu in prijateljstvu.

Papež je v tokratnem pismu med drugim poudaril, da bi k premisleku o svetovnih prioritetah morala spodbuditi tudi pandemija novega koronavirusa. "Ko bo ta zdravstvena kriza minila, bi bilo najslabše, če bi še globlje zabredli v mrzlično potrošništvo in v nove oblike sebične želje po samoohranitvi,"je navedel.

Papež obžaluje, da so pretiravanja, skrajnosti in polarizacija marsikje postali orodje političnega boja. K nižanju standardov javne razprave pa po njegovem mnenju prispevajo tudi družbena omrežja. V računalnikih in mobilnih napravah je nasilje v družbi našlo prostor za nadaljnje širjenje, je opomnil 83-letni papež.

Stvari, ki jih še nekaj let nazaj ni mogel izreči nihče, ne da bi pri tem tvegal, da bo izgubil spoštovanje v družbi, lahko zdaj nekultivirano in nekaznovano izrekajo celo nekatere politične osebnosti, je opozoril. Politike je zato pozval, naj jih manj skrbijo rezultati javnomnenjskih raziskav in naj ne uporabljajo marketinških tehnik, katerih cilj je diskreditacija drugih.