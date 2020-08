Papež v gospodarski svet prvič imenoval ženske

V svet so bile imenovane Španki Eva Castillo Sanz in Maria Concepcion Oskar Garaicoechea, Nemki Marija Kolak in Charlotte Kreuter-Kirchhof ter Britanki Leslie Jane Ferrar in Ruth Maria Kelly. Poleg njih je bil od laikov za novega člana imenovan še Italijan Alberto Minali, ki je med drugim v preteklosti delal pri zavarovalniški družbi Generali.

Novih je sicer 13 od 15 članov sveta, ki ga sestavlja osem kardinalov in sedem laikov. Še naprej ga bo vodil münchenski nadškof Reinhard Marx.

Gospodarski svet je papež Frančišek ustanovil leta 2014 skupaj z gospodarskim sekretariatom. Svet nadzoruje gospodarske zadeve Svetega sedeža in finančne aktivnosti organov rimske kurije.