Papež v Iraku: 'Prihajam kot romar v iskanju bratstva'

Dan pred začetkom zgodovinskega obiska Iraka se je papežFrančišek poklonil vsem Iračanom, ki so v preteklih letih trpeli zaradi nasilja. V Iraku namreč želi deliti sporočilo odpuščanja in sprave po letih vojne in terorizma. "Prihajam kot romar miru v iskanju bratstva, ki ga spodbuja želja, da skupaj molimo in skupaj hodimo, tudi z brati in sestrami drugih veroizpovedi," je dodal.

Program prvega papeževega obiska v Iraku ter obenem tudi prvega po začetku pandemije je natrpan. Med drugim se bo danes sestal s političnim vrhom, med obiskom pa bo vodil maše v Bagdadu, Erbilu in Uru.

Papež upa, da bo z obiskom v Iraku tlakoval pot podpisu dokumenta o dialogu med kristjani in muslimani. V okviru teh prizadevanj se bo v mestu Nadžaf v soboto sešel z visokim šiitskim predstavnikom, ajatolo Alijem Sistanijem. To srečanje velja za enega od vrhuncev papeževega obiska v Iraku.

Zaradi preganjanja se je število kristjanov v Iraku, ene najstarejših krščanskih skupnosti na svetu, močno zmanjšalo. Medtem ko jih je po podatkih francoske tiskovne agencije AFP pred strmoglavljenjem režima Sadama Huseina leta 2003 v tej državi živelo še okoli 1,5 milijona, jih je danes le še 400.000.