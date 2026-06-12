Papež: Vsi smo migranti

Tenerife, eden od španskih Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu, so postali pomembna vstopna točka za več deset tisoč nezakonitih migrantov, ki iščejo boljše življenje v Evropi. Papež je tako obisk Španije zaključil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "V nekem smislu smo vsi migranti, saj smo vsi romarji na poti v našo nebeško domovino. Pomagajmo narediti to pot bolj humano za vse, tako da prispevamo na kakršen koli način," je dejal v nagovoru več sto migrantom pred sprejemnim centrom, ki se nahaja v nekdanji vojaški baraki in je bil v preteklosti deležen kritik zaradi prenatrpanosti.

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Papež na Tenerifih AP

Papež na Tenerifih AP





Papež je obenem dejal, da mora biti vključevanje migrantov "vzajemno popotovanje" med družbami v državah gostiteljicah in prišleki. Migrante je pozval, naj se naučijo jezika države gostiteljice, "spoštujejo njene zakone" in "spoznajo njene običaje". Leon XIV. naj bi zatem v pristanišču mesta Santa Cruz de Tenerife pred več tisoč ljudmi daroval tudi mašo na prostem. Papež je obisk Španije minuli konec tedna začel v Madridu in Barceloni ter nato prispel na Kanarske otoke in v četrtek obiskal otok Gran Canaria. Tam je obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je sveti oče v morje v pristanišču Arguineguin na otoku položil cvetlični venec.

Papež na Tenerifih FOTO: AP