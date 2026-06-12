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Papež: Vsi smo migranti

Las Palmas, 12. 06. 2026 15.10 pred 13 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Papež na Tenerifih

Papež Leon XIV. je zadnji dan obiska v Španiji na Kanarskih otokih pozval k pomoči in reševanju težav nezakonitih priseljencev ter pred sprejemnim centrom za migrante na otoku Tenerife dejal, da "smo vsi migranti". Dodal je, da mora biti vključevanje migrantov "vzajemno popotovanje" med gostitelji in prišleki.

Tenerife, eden od španskih Kanarskih otokov v Atlantskem oceanu, so postali pomembna vstopna točka za več deset tisoč nezakonitih migrantov, ki iščejo boljše življenje v Evropi. Papež je tako obisk Španije zaključil s pozivom k večji pomoči migrantom in ukrepanju proti trgovini z ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V nekem smislu smo vsi migranti, saj smo vsi romarji na poti v našo nebeško domovino. Pomagajmo narediti to pot bolj humano za vse, tako da prispevamo na kakršen koli način," je dejal v nagovoru več sto migrantom pred sprejemnim centrom, ki se nahaja v nekdanji vojaški baraki in je bil v preteklosti deležen kritik zaradi prenatrpanosti.

Papež je obenem dejal, da mora biti vključevanje migrantov "vzajemno popotovanje" med družbami v državah gostiteljicah in prišleki. Migrante je pozval, naj se naučijo jezika države gostiteljice, "spoštujejo njene zakone" in "spoznajo njene običaje".

Leon XIV. naj bi zatem v pristanišču mesta Santa Cruz de Tenerife pred več tisoč ljudmi daroval tudi mašo na prostem.

Papež je obisk Španije minuli konec tedna začel v Madridu in Barceloni ter nato prispel na Kanarske otoke in v četrtek obiskal otok Gran Canaria. Tam je obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je sveti oče v morje v pristanišču Arguineguin na otoku položil cvetlični venec.

Papež na Tenerifih
Papež na Tenerifih
FOTO: AP

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je lani na poti iz Afrike na Kanarske otoke umrlo ali izginilo približno 1200 prebežnikov, ki bežijo pred revščino in vojno, s čimer gre za eno najbolj smrtonosnih migracijskih poti na svetu.

Papež, ki bo obisk Španije sklenil danes, bo s Tenerifa poletel v Rim. Nato naj bi 4. julija obiskal še eno pristanišče in vstopno točko za migrante na poti v Evropo, italijanski otok Lampedusa.

papež Tenerifi migranti Španija
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KOMENTARJI8

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Nace Štremljasti
13. 06. 2026 16.44
če bi delali vatikanarji kakor govorijo bi sprejemali begunce ter jim pomagali,tako oa samo lažejo na polno že od nekdaj anw
Odgovori
+1
2 1
Solatko
13. 06. 2026 12.02
KAkšen dvolilni hipokrit tale Papež. A sam pa niti 1 begunca ne vzame k sebi v Vatikan, še več celoten Vatikan ima večje obzidje, kot marsikatera država.
Odgovori
+3
3 0
galeon
12. 06. 2026 21.51
Ja res si migrant iz Amerike. In če si ti, nismo vsi. Govori v ednini. Vse svoje revčke pa pelji v Vatikan in jih hrani s kruhom in vinom. Pa še kake igre jim organiziraj v amfiteatru.
Odgovori
+4
4 0
Yon Dan
12. 06. 2026 20.18
V EU je bilo leta 2000, 500.000 muslimanov, sedaj jih je 50 mio. Tako, da je lahko ta satanist, blefer da je na božji poti, samo tiho. Je na poti v pejel, kot cel Vatikan, satanistični center.
Odgovori
+5
5 0
vlahov
12. 06. 2026 16.08
Papež Lev ne ve , da je od leta 2000 do danes 8 x več posilstev v zahodni Evropi . Ta , ki pride ilegalno , je verjetnost velika , da bo počel ilegalne zadeve . To mu ni jasno .
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+9
12 3
Actual Asparagus
12. 06. 2026 15.56
"vzajemno popotovanje" malo morgen junge.
Odgovori
+8
10 2
travc
12. 06. 2026 15.55
Papez ja.
Odgovori
+3
4 1
tina se je kur bala
12. 06. 2026 15.55
Predvidevam, da so vrata v Vatikan odprta. Koliko jih bo prevzel?
Odgovori
+15
16 1
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