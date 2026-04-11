Tujina

Papež z eno najostrejših kritik: Dovolj je

Vatikan, 11. 04. 2026 20.26 pred 1 uro 1 min branja 23

Avtor:
STA
Papež Leon XIV.

Papež Leon XIV. je v Vatikanu med molitvijo za mir ostro kritiziral podžigalce vojn in pozval h končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. V eni svojih doslej najostrejših kritik konfliktov, ki divjajo po svetu, je poudaril, da je dovolj vojn, svetovne voditelje pa pozval, naj "sedejo za mizo dialoga".

"Dovolj je čaščenja sebe in denarja! Dovolj je razkazovanja moči! Dovolj je vojne! Prava moč se kaže v služenju življenju," je papež dejal v nagovoru med molitvijo za mir v baziliki svetega Petra, poroča AFP.

Pozval je ljudi po vsem svetu, naj se zavzamejo za mir in "ponovno verjamejo v ljubezen in zmernost".

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV.
FOTO: AP

Svetovne voditelje je pozval, naj "sedejo za mizo dialoga in posredovanja, ne za mizo, kjer se načrtuje ponovna oborožitev in sprejemajo odločitve o smrtonosnih dejanjih". Tudi tokrat pa papež ni navajal imen politikov in ni izpostavljal posameznih držav, še poroča AFP.

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
11. 04. 2026 21.48
je kdaj Papež Leon XIV. kritiziral poboj kristjanov v Afriki? :)? Nigerija, Sudan..pa to..? Ne, ni. Zdaj pa naj se nauči, da Islam ni njegov problem.
Odgovori
0 0
jank
11. 04. 2026 21.44
Kaj na te papeževe odločne in plemenite besede pravijo naši desničarji, podporniki in ljubitelji Trumpa in Netanjaha. Najbrž bo tudi vsaj levičar, če že ne bo kar komunist.
Odgovori
+3
3 0
Cervantes Saavedra
11. 04. 2026 21.43
Papež je imel v zadnjih tednih nekaj jasnih govorov, kjer je obsodil vse tiste, ki so odgovorni za sprožitev vojne v Iranu in se nič ne pokesajo, čeravno ravnajo v nasprotju z miroljubnimi nasveti dobrega Jezusa. Celo molijo Jezusa za boljšo učinkovitost svojega orožja, si morete misliti!? Jezusa!? A kdo ve, zakaj o tem, vsaj neobjektivno, nič ne poroča NOVTV24? Se komu kaj svita? So janševci to sploh opazili? Morda vsaj da o teh neverjetnih besedah papeža podvomijo v rubriki "Kdo vam laže?"!!!
Odgovori
0 0
Tovariš Balki
11. 04. 2026 21.34
Čakamo komentar tovariša patogenega......."slovenski levičar.....bla bla bla..".....pa to
Odgovori
+2
3 1
Tir1
11. 04. 2026 21.31
To ni nekaj kritika. Je ocena stanja. Zakaj ne kritizira voditeljev z imenom in priimkom? Načeloma bi lahko to kritiko razumeli tudi kot kritiko človeštvu, kar je. Imamo voditelje, ki smo jih izvolili. Ki častijo denar in izkoriščajo ljudi in naravo.
Odgovori
+3
3 0
Actual Asparagus
11. 04. 2026 21.22
Kot Velik podpornik gospoda Trumpa :) bom rekel, ta gospod (Papež Leon XIV.) nekako ni sposoben ločiti med čisto nedolžno resnično vero in ideologijo levičarskega narekovanja sveta. Žalostno, a gospo Trump (DJT) bo rekel zadnjo :)
Odgovori
-8
2 10
11. 04. 2026 21.25
Gospod gospod,tablete ste pozabili vzet!!
Odgovori
+5
7 2
Cervantes Saavedra
11. 04. 2026 21.32
za Actu: In hkrati lahko z gotovostjo rečeva (brez zločinske podpore agresorjem), da je pa taisti gospod zelo sposoben ločiti med čisto nedolžno resnično vero (kjer Jezus zagovarja nenasilje in razumevanje med ljudmi, ki so si vsi enaki med seboj) in ideologijo desničarskega nasilnega in rasističnega narekovanja sveta. Kaj praviš, kaj bi zagovarjaj od tega Jezus, če bi se vrnil na ta svet. Boš odgovoril? Mmm? Vsaj muu?
Odgovori
+1
2 1
Actual Asparagus
11. 04. 2026 21.39
ha ha... vi pa pamet :(
Odgovori
-1
0 1
kovanec
11. 04. 2026 21.44
Cervantes, Jezus bi se krepko zjokal in odšel s tega sveta. Mogoče bi še rekel "Bog odpusti jim saj ne vemo kaj delamo."
Odgovori
0 0
jugatneme
11. 04. 2026 21.18
Papež je že prav povedal, ma kaj ko so oranžnemu bebotu iz bele hiše miške zmešale in popile pamet.
Odgovori
+2
6 4
Actual Asparagus
11. 04. 2026 21.24
v kot in 3 oče naše, smrad!
Odgovori
-1
0 1
toncek baloncek
11. 04. 2026 21.16
Nevem zakaj boga ne prosi da prekine vojno??
Odgovori
-6
0 6
Actual Asparagus
11. 04. 2026 21.25
kake vojne?
Odgovori
-2
1 3
Cervantes Saavedra
11. 04. 2026 21.05
Naš Ostareli obraz se je kot izpričan javni vernik zdaj gotovo pokesal, ker je šel kar osebno romat v Izrael v podporo ggennoccidnnegga agresorja. In zanimiv bo (ne)odziv slovenskih škofov.
Odgovori
+0
5 5
Cervantes Saavedra
11. 04. 2026 21.36
Doslej sem dobil več minusov kot plusov. Se strinjam z dobro obveščenimi minusarji, ne bo se pokesal, Njega in podobne v resnici ne briga, kaj reče papež.
Odgovori
+0
1 1
fljfo
11. 04. 2026 20.55
Bravo!
Odgovori
+2
5 3
JanezNovak13
11. 04. 2026 20.40
Po govorniškem pultu bi moral z roko udariti.
Odgovori
+0
4 4
Cervantes Saavedra
11. 04. 2026 20.59
Božja roka očitno ne zaleže. Dober namig.
Odgovori
-5
1 6
štrekeljc
11. 04. 2026 20.40
Elbridge A. Colby, Ameriški obrambni podsekretar za politične zadeve, je izjavil: »Združene države imajo vojaško moč, da v svetu počnejo, kar hočejo. Katoliška cerkev bi morala biti na njihovi strani.« Kaj si o tej grožnji Vatikanu mislijo verni SDS-ovci?
Odgovori
+2
6 4
25.maj
11. 04. 2026 20.51
verni sds-ovsi vsekakor podpiramo moralno avtoriteto in vrhovnega voditelja cerkve, papeža
Odgovori
+0
4 4
štrekeljc
11. 04. 2026 21.16
Torej ne podpirate več Janše?
Odgovori
+4
5 1
JNov
11. 04. 2026 21.36
Verni Janša SDS-ovci podpirajo kultnega voditelja. Zanimivo je da Katoliška cerkev to podpira, ker Janša neformalna verska skupnost kult ni v skladu z RKC. Janša kult maše sem jaz in drugi osebno videl (sredi Ljubljane, v času ko je bil v zaporu).
Odgovori
+1
1 0
