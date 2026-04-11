Papež z eno najostrejših kritik: Dovolj je

"Dovolj je čaščenja sebe in denarja! Dovolj je razkazovanja moči! Dovolj je vojne! Prava moč se kaže v služenju življenju," je papež dejal v nagovoru med molitvijo za mir v baziliki svetega Petra, poroča AFP.
Pozval je ljudi po vsem svetu, naj se zavzamejo za mir in "ponovno verjamejo v ljubezen in zmernost".
Svetovne voditelje je pozval, naj "sedejo za mizo dialoga in posredovanja, ne za mizo, kjer se načrtuje ponovna oborožitev in sprejemajo odločitve o smrtonosnih dejanjih". Tudi tokrat pa papež ni navajal imen politikov in ni izpostavljal posameznih držav, še poroča AFP.
