Papež za novo leto: Poškodovati žensko pomeni užaliti Boga

Sicer pa je današnjo pridigo Frančišek zasnoval okoli materinstva in žensk, ki so po njegovih besedah tiste, ki ohranjajo vezi življenja. Vanjo je vključil tudi enega svojih najodločnejših pozivov h končanju nasilja nad ženskami doslej.

"In ker nam matere poklanjajo življenje ter ker ženske držijo svet skupaj, se vsi še bolj potrudimo, da vzpodbujamo matere in zaščitimo ženske," je dejal in dodal: "Koliko nasilja je usmerjenega proti ženskam! Dovolj! Poškodovati žensko pomeni užaliti Boga."

Novembra je papež na italijanski televiziji neki ženski, ki jo je pretepal njen nekdanji soprog, dejal, da moški, ki izvajajo nasilje nad ženskami, počnejo nekaj "skoraj satanskega". Še posebej od začetka pandemije covida-19 se je že večkrat jasno izrekel proti nasilju med domačimi stenami, saj se je to spričo zaprtij in strogih omejitev občutno okrepilo.

Udeležba pri današnji maši v baziliki svetega Petra je bila zaradi pandemije manjša kot doslej, podobno kot tudi na vseh drugih dogodkih v minulih prazničnih dneh.

V Katoliški cerkvi sicer danes obeležujejo 55. svetovni dan miru, ki letos poteka z naslovom Dialog med generacijami, izobrazba in delo: sredstva za graditev trajnega miru. Na to se je med drugim v današnji opoldanski molitvi Angelovega čaščenja, ki je sledila jutranji maši v baziliki, navezal Frančišek.

Ljudi je pozval, naj namesto tega, da tožijo in obupujejo, "zavihajo rokave" za mir, ostanejo pozitivni in si prizadevajo za boljšo družbo. "Pojdimo domov z mislijo mir, mir, mir. Potrebujemo mir," je z balkona Apostolske palače sporočil množici, zbrani na vatikanskem Trgu svetega Petra.

Spomnil jih je, da mir terja "konkretna dejanja", kot so odpuščanje drugim in širjenje pravičnosti. "Potrebuje pa tudi pozitiven nazor, takšen, ki ne vidi vedno (...) zla, ki nas ločuje, ampak dobro, ki nas združuje," je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in dodal, da mnogi spričo pandemije, ki je še vedno ni konec, potrebujejo spodbudo.

Pred tem je papež v pisni poslanici ob svetovnem dnevu miru, objavljeni decembra, pozval k solidarnosti med generacijami ter poudaril pomen izobraževanja kot dejavnika svobode, odgovornosti in razvoja.

Kot je ugotovil, se kljub številnim naporom za konstruktiven dialog med narodi krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov, medtem ko napredujejo bolezni, ki imajo pandemične razsežnosti, slabšajo se učinki podnebnih sprememb in propadanja okolja, poslabšuje se drama lakote in žeje ter še naprej prevladuje gospodarski model, ki bolj temelji na individualizmu kot na solidarni podelitvi. Kritiziral je visoke zneske, ki jih države namenjajo vojskam in razvoju orožja, namesto da bi ta denar namenile šolstvu in sociali.