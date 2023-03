Papež za reševanje ugrabljene redovnice odobril več sto tisoč evrov

En del sojenja se nanaša tudi na 575.000 evrov, ki so bili z računa vatikanske švicarske banke nakazani na račun podjetja v Ljubljani v lasti Cecilie Marogna , samooklicane varnostne analitičarke in razvpite italijanske podjetnice v Sloveniji, ki jo je leta 2016 kot zunanjo svetovalko najel predhodnik Pene Parre kardinal Angelo Becciu .

Da je papež za osvoboditev kolumbijske redovnice odobril porabo okoli milijona evrov, je sodišču povedal že Becciu. Z Marognovo sta takrat odpotovala v London, da bi britansko varnostno podjetje Inkerman najela za iskanje in reševanje ugrabljene redovnice. Ta je bila naposled izpuščena oktobra 2021.

V svoji zahtevi za vložitev obtožnice so tožilci navedli, da je bilo za operacijo na račun banke Barclays Bank za podjetje Inkerman naloženih okoli 575.000 evrov. Ločeno pa so z računa vatikanske banke našteli še devet plačil v skupni vrednosti 575.000 evrov, ki so bila podjetju Marogna's Logistics d.o.o. poslana med 20. decembrom 2018 in 8. julijem 2019.

Tožilci se ob tem v trditvah, da je Marognova denar porabila za nakup luksuznih predmetov višjega cenovnega razreda in plačilo dopusta, sklicujejo na slovenske bančne evidence. Tako Becciu kot Marognova sta obtožena poneverbe. Obtožbe sicer oba zanikata.