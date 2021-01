Papež zaradi zdravstvenih težav ni vodil maše ob novem letu

Na dopoldanski maši ob svetovnem dnevu miru in prazniku Svete Marije Božje matere je kardinalPietro Parolin v pridigi, ki jo je pripravil papež Frančišek, govoril o treh glagolih,"ki v Božji materi dobijo svojo izpolnitev, to so blagosloviti, roditi in najti", piše spletni portalVatican News.

"Marija naj nam pomaga, da bomo podarjali svoj čas. Sveta Božja mati, tebi posvečamo novo leto. Ti, ki znaš ohranjati v srcu, poskrbi za nas. Blagoslovi naš čas in nas nauči, da bomo našli čas za Boga in za druge," je še dejal.

Papež že v četrtek zaradi bolečega vnetja ishiadičnega živca ni vodil večernic ob koncu leta, danes pa svete maše ob 54. svetovnem dnevu miru in Marijinem prazniku. Te se je lahko zaradi protikoronskih ukrepov udeležilo zgolj sto vernikov in 25 kardinalov.

Bo pa vseeno iz knjižnice apostolske palače vodil opoldansko molitev na novega leta dan in imel nagovor.

V Katoliški cerkvi danes obeležujejo svetovni dan miru, ki letos poteka pod geslom Kultura skrbi kot pot miru. Enako je svojo poslanico, ki jo objavi ob tem dnevu, naslovil papež Frančišek. Med drugim je spomnil na epidemijo in odgovorne pozval, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev dostopa do cepiva proti covidu-19.