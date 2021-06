Papež zavrnil odstop vodilnega nemškega nadškofa

"Nadaljuj, tako kot predlagaš, a kot nadškof Münchna in Freisinga," je v odgovoru Reinhardu Marxu zapisal papež.

Frančišek je v pismu še dodal, da se strinja z Marxom, da se soočajo s katastrofo glede tega, kako je Cerkev do nedavnega obravnavala žrtve zlorab, so sporočili s Svetega sedeža.

Nemški kardinal, ki je med letoma 2012 in 2020 vodil tudi nemško škofovsko konferenco, je bil v odstopnem pismu kritičen do kolegov, ki se ne strinjajo s tem, da gre pri spolnih zlorabah za skupno odgovornost. Cerkev je po njegovih besedah v "slepi ulici". Takrat je še izrazil upanje, da bo njegov odstop pomenil nov začetek za Cerkev.

Nemško katoliško cerkev je v zadnjih letih pretreslo več poročil o spolnih zlorabah otrok. V poročilu, ki ga je nemška škofovska konferenca naročila pod Marxovim vodstvom, so leta 2018 ugotovili, da je med letoma 1946 in 2014 okoli 1670 članov nemške duhovščine zlorabilo skoraj 3700 mladoletnikov. Avtorji so povedali, da je dejansko število žrtev zagotovo še veliko večje.

Marx se je v odzivu na to poročilo opravičil za spolne zlorabe in dejal, da je treba storilce privesti pred roko pravice.