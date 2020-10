Papež izkazal podporo civilnim zvezam za istospolne pare

V pogovoru za dokumentarni film z naslovom "Francesco" je papež spregovoril o vprašanjih, ki ga najbolj skrbijo - revščina, okolje, migracije, neenakost in ljudje, ki jih diskriminacija najbolj prizadene. "Homoseksualci imajo pravico do družine. So božji otroci. Ne moreš nekoga vreči iz družine, ali mu uničiti življenja zaradi tega." Ob tem papež poziva k zakonom o civilni zvezi, ki bi tudi pravno zaščitili pripadnike LGBT+ skupnosti.

Jezuitski duhovnik, ki si že dlje časa prizadeva za gradnjo mostov med Cerkvijo in istospolno skupnostjo, James Martin, je papeže besede označil kot"velik korak pri cerkveni podpori LGBT skupnosti".Besede pa pošiljajo tudi močno sporočilo v vse kraje, kjer cerkev temu nasprotuje.

Že v času službovanja kot nadškof v Buenos Airesu je papež podprl idejo partnerskih zvez kot alternativo istospolnemu zakonu. A na položaju vodje Rimokatoliške cerkve, vse do sedaj podpore civilnim zvezam ni javno izrazil. Se je pa že v preteklosti poskušal približati LGBTQ+ skupnosti, leta 2013 je tako med drugim na vprašanje o istospolnem duhovniku dejal, "kdo sem jaz, da bom sodil".

Na drugi strani pa je glede posvojitve otrok s strani istospolnih parov dejal, da bi to "prizadelo otroke...vsak otrok potrebuje moškega očeta in žensko mater, ki mu pomagati pri oblikovanju identitete". Istega leta je potrdil cerkveno stališče, da so homoseksualna dejanja greh, medtem ko istospolna usmerjenost ni.