Papeža Frančiška 'zalotili' v trgovini z zgoščenkami

Mimoidoči so v središču Rima v večernih urah naleteli na papeža Frančiška, ki je v lokalni prodajalni kupoval nove CD-je. Za Frančiška je znano, da je ljubitelj klasične glasbe. Iz Vatikana so kasneje sporočili, da se je papež napotil v Rim, kjer je obiskal stare prijatelje, ki vodijo prodajalno zgoščenk in vinilnih plošč. Blagoslovil je njihovo prenovljeno prodajalno, kupil zgoščenko, eno pa so mu podarili lastniki trgovine.

Za "izlet" poglavarja Katoliške cerkve verjetno ne bi izvedeli, če se v bližini ne bi znašel španski novinar Javier Brocal, urednik televizijske postaje Roma Reports. Papež je obiskal trgovino z glasbenimi zgoščenkami Stereosound na ulici Minerva v Rimu, nasproti Panteona. Brocal je zagledal dva bela avtomobila in prepoznal, da gre za obisk najvišjega vrha Katoliške cerkve. Odhod papeža iz trgovine in kako vstopa v majhen fiat 500, je tudi posnel. Brocal je nato vstopil v trgovino in izvedel, da je papež kupil eno zgoščenko s klasično glasbo. Frančišek se je v trgovini zadržal nekaj več kot 10 minut. Tiskovni predstavnik Vatikana je potrdil, da je papež obiskal trgovino in jo blagoslovil, saj je bila pred kratkim obnovljena. V znak zahvale so mu eno zgoščenko s klasično glasbo tudi podarili. icon-expand Papež Frančišek je velik ljubitelj klasične glasbe FOTO: AP Brocal je za Reuters dejal, da so mu lastniki trgovine zaupali, da so se s papežem spoprijateljili že pred leti, ko je še bil kardinal Jorge Mario Bergoglio, nadškof Buenos Airesa. Tako je že pred leti, ko je imel razna opravila v Rimu, obiskal njihovo trgovino in kupil glasbene plošče in zgoščenke klasične glasbe. Znano je, da Frančišek rad posluša Beethovna, Mozarta in Bacha ter in celo tango glasbo iz njegove rodne Argentine.