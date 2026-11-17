In medtem ko je 71-letni papež iz papamobila mahal množici vernikov, so številni proti njemu vrgli rožni venec. Eden ga je nepričakovano zadel v obraz.

Papež Leon se je v sklopu južnoameriške turneje v ponedeljek ustavil tudi v Limi, kjer je imel poslovilno mašo.

Papež se je hitro sklonil in si pomencal oko, nato pa z vožnjo nadaljeval. Incident je minil brez hujših posledic.

Kljub incidentu se je papež vsem Perujcem med pridigo zahvalil za gostoljubnost med šestdnevnim obiskom in državo označil za svoj drugi dom, navaja AP.

Papež Leon se je rodil v Čikagu v ZDA in ima poleg ameriškega tudi perujsko državljanstvo, saj je v državi služil kot misijonar.

To sicer ni prvi incident, ki ga je med množico doživel papež, ki je znan po tem, da je vedno pripravljen sprejeti darila in poklone vernikov.

Papeževa turneja po Južni Ameriki se je začela v Urugvaju, nato se je ustavil v Argentini in nazadnje še v Peruju.