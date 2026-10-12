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Papeža Leona XIV. bodo operirali, okrevanje naj bi trajalo teden dni

Vatikan, 12. 10. 2026 15.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Papež Leon

Iz Vatikana so sporočili, da bodo papeža Leona XIV. sprejeli v bolnišnico, kjer mu bodo odstranili pljučni nodul, ki so ga odkrili med nedavnimi preiskavami. Kdaj bo operacija potekala, še ni znano, pričakujejo pa, da jo bodo opravili v prvih dneh tedna, okrevanje naj bi nato trajalo približno en teden.

Leon je odkritje nodula razkril med nedeljsko opoldansko molitvijo. Povedal je, da upošteva nasvete zdravnikov, ki so mu priporočili njegovo odstranitev. Vatikanski tiskovni urad je ob tem še sporočil, da preiskav ni sprožila nobena posebna težava, in zanikal poročanje italijanskih medijev, da naj bi papeža na pregled napotilo vnetje.

V Vatikanu zato danes vse poteka normalno, 71-letni papež se je udeležil avdience s člani dobrodelne organizacije Circolo San Pietro iz Rima, ki jim je tudi namenil besede zahvale in od njih prejel donacijo.

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV.
FOTO: AP

Papeža bodo operirali v bolnišnici Gemelli v Rimu, kjer so se zdravili papeži od Janeza Pavla II. naprej. Vatikan je sporočil, da bo Leon XIV. potreboval predvidoma en teden za okrevanje po operaciji. To bo prva hospitalizacija za papeža Leona, odkar je lanskega maja postal sveti oče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa so vzroki za nastanek nodula v pljučih lahko zelo različni. Mednje sodijo pretekla vnetja ali okužbe, benigne tvorbe, pljučni rak ali tumorski zasevki iz drugega dela telesa. Dokončna diagnoza je pogosto mogoča šele po odvzemu vzorca tkiva ali s kirurško odstranitvijo. Številni naključno odkriti noduli niso rakavi.

Papež je sicer kljub načrtovani operaciji potrdil, da bo obiskal Peru. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra.

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