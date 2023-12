Papeža ne bo na podnebno konferenco, načrte mu je prekrižal akutni bronhitis

Frančišek, ki bo čez nekaj tednov praznoval 87. rojstni dan, je prejšnji teden zbolel za gripo in jemlje antibiotike. Takoj po tem so iz Vatikana sporočili, da po naročilu zdravnikov odpoveduje načrtovano udeležbo na podnebni konferenci, poroča AP.

Vendar se bolezen ni končala z gripo. Prešla je na akutni bronhitis, kar se mu ni zgodilo prvič. Spomladi je bil tri dni hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli, da je lahko prejemal intravenske antibiotike.

Vatikanski predstavnik, kardinal Pietro Parolin, je sicer dejal, da še vedno razmišljajo, kako bo Sveti sedež zastopan v Dubaju. Papežev urnik za ta dogodek je bil precej poln, iz Rima naj bi odšel danes, jutri govoril na konferenci, v nedeljo predsedoval odprtju verskega paviljona in se še isti dan vrnil v Rim. To bi od njega zahtevalo precej energije, kot je Parolin dejal, zato so mu zdravniki odsvetovali potovanje, "da bi se izognili kakršnemu koli poslabšanju in da bi lahko čim prej okreval".