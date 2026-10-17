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Papeža odpustili iz bolnišnice, v nedeljo bo že vodil molitev

Vatikan, 17. 10. 2026 16.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Papež v bolnišnici

Papež Leon XIV. je z odobritvijo zdravnikov zapustil rimsko bolnišnico Gemelli, kjer je od torka okreval po operaciji na pljučih zaradi raka, in se vrnil v Vatikan. V tamkajšnjem tiskovnem uradu so potrdili, da bo v nedeljo kot običajno daroval molitev Angelovega češčenja.

"Glede na rezultate krvnih preiskav in rentgensko sliko prsnega koša, opravljeno danes zjutraj, je bilo ugotovljeno, da je sveti oče sposoben za odpust iz bolnišnice," so zdravniki zapisali v današnjem sporočilu, ki ga je objavil Vatikan.

V vatikanskem tiskovnem uradu so nato potrdili, da je papež zapustil bolnišnico, kjer so ga pozdravili navdušeni verniki, in se vrnil v Vatikan. V nedeljo bo kot običajno daroval molitev Angelovega češčenja, ki jo papež navadno vodi z okna apostolske palače v Vatikanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravniki v rimski bolnišnici Gemelli so 71-letnemu papežu Leonu XIV. med torkovo operacijo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Pozneje so potrdili, da je bil ta rakav in da so mu zato odstranili tudi spodnji del desnega pljučnega krila.

Papež, ko se je odpravil v polikliniko na operacijo
Papež, ko se je odpravil v polikliniko na operacijo
FOTO: AP

Po prvotnih napovedih naj bi papeževo okrevanje po operaciji sicer trajalo en teden, vse njegove avdience pa so odpovedali do 20. oktobra.

Leon XIV. ob tem še čaka na rezultate biopsije, ki bodo pokazali, ali bo potreboval nadaljnje zdravljenje. V Vatikanu medtem nadaljujejo pripravo papeževega potovanja v Latinsko Ameriko, v okviru katerega naj bi med 6. in 17. novembrom obiskal Urugvaj, Argentino in Peru.

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papež Leon XIV. Vatikan bolnišnica Gemelli zdravje

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