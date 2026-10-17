Papeža odpustili iz bolnišnice, v nedeljo bo že vodil molitev

"Glede na rezultate krvnih preiskav in rentgensko sliko prsnega koša, opravljeno danes zjutraj, je bilo ugotovljeno, da je sveti oče sposoben za odpust iz bolnišnice," so zdravniki zapisali v današnjem sporočilu, ki ga je objavil Vatikan.

V vatikanskem tiskovnem uradu so nato potrdili, da je papež zapustil bolnišnico, kjer so ga pozdravili navdušeni verniki, in se vrnil v Vatikan. V nedeljo bo kot običajno daroval molitev Angelovega češčenja, ki jo papež navadno vodi z okna apostolske palače v Vatikanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravniki v rimski bolnišnici Gemelli so 71-letnemu papežu Leonu XIV. med torkovo operacijo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Pozneje so potrdili, da je bil ta rakav in da so mu zato odstranili tudi spodnji del desnega pljučnega krila.